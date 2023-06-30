"Було моторошно там знаходитись": у Польщі на березі озера вже 15 років гниє "НЛО" (фото)

Конструкція у формі інопланетної тарілки була популярним серед туристів рестораном у Польщі. З 2008 року заклад закритий, а химерна споруда і досі залишається на березі водойми.

У Польщі є споруда, що нагадує інопланетну тарілку. Колись вона була популярним серед туристів плавучим рестораном "Аризона", однак через 15 років після закриття закладу конструкція гниє на березі озера та є небезпечною для відвідування. Про це йдеться у матеріалі Mirror, опублікованому 29 червня.

Ресторан "Аризона" у формі НЛО був хітом серед туристів у місті Хожув у 1960-х роках, однак у 1990-х його вирішили перемістити на озеро Погорія у місті Катовиці. Там заклад пропрацював під назвою "Роза вітрів" до 2008 року.

"Розу вітрів" закрили через проблеми безпеки, однак конструкція інопланетної тарілки залишилася на березі водойми. "НЛО" і досі качається на хвилях, повільно загниваючи.

Міський дослідник та фотограф Кайл Урбекс відвідав споруду та зробив знімки закинутого ресторану. За його словами, заходити всередину було небезпечно через гниття конструкції, але водночас захопливо.

"Це змушує замислитись, яким дивовижним це мало бути, коли він був відкритий", — підкреслив він.

Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror

У минулому столітті "Аризона" була головною визначною пам’яткою у парку Шльонський. Тарілка не тільки плавала поблизу берега, а й переміщувалась озером за допомогою потужного двигуна. Міський дослідник переконаний, що конструкція у формі НЛО — унікальна.

"Найкращим для мене був вид на озеро та червону шиферну черепицю на даху. Було трохи моторошно знаходитись там. Ймовірно, у 99% випадків це був лише я сам", — поділився Урбекс.

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