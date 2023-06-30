Закинутий парк атракціонів з "темною таємницею": його охоронці "бачать привидів" (фото)

У 2015 році тематичний парк закрили через нещасний випадок, в результаті якого загинули діти. Тепер обладнаний для дитячих веселощів парк стоїть безлюдним, а сміх, що нібито лунає на його території, лише лякає охоронців.

Навколо тематичного парку в італійському місті Барі ширилося багато чуток після його закриття у 2015 році. У занедбаному парку і досі стоять неушкоджені атракціони, які ніби очікують на відвідувачів. Про "темну таємницю" парку йдеться у матеріалі Mirror від 29 червня.

Британський міський дослідник Бен Джеймс відвідав парк покинутих атракціонів. Він з’ясував, що "таємниця" закриття криється у нещасному випадку. Виявилось, що парк закрили через порушення стандартів безпеки після того, як під час катання на атракціонах у ньому загинули двоє дітей.

Репутацію парка як таємничого підтримують також історії місцевих охоронців, які нібито спостерігали під час роботи паранормальну активність.

"Один з охоронців, який доглядає за парком, сказав, що бачив привидів дітей, які бігали та сміялися, що було моторошно та сюрреалістично", — розповів Джеймс.

Він згадав, що під час дослідження території йому здалася моторошною тиша на території парку, обладнаного для радості.

"Моєю улюбленою справою були залишені позаду атракціони. Одні з американських гірок були вивезені, але у ньому все ще були деякі атракціони та лавки. Це все було дуже-дуже сюрреалістично", — підкреслив Джеймс.

Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror

Нагадаємо, міський дослідник Кайл Урбекс відвідав парк, в озері якого плаває інопланетна тарілка. Химерну споруду, що 15 років як закинута на березі водойми, можна побачити у польському місті Катовиці.

Волонтери British Canoeing збирали сміття на пляжі, коли знайшли пластикову пляшку з залишеною понад 30 років тому запискою. Тепер вони намагаються зв’язатися з авторкою послання з минулого.