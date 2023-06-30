"Справжнє диво": 80-річний чоловік стверджує, що не спав понад 60 років (відео)

Тхай Нгок народився 1942 року і стверджує, що у 20 років захворів на сильну лихоманку. Чоловік вижив, але після цього він більше не міг спати. Про цей феномен говорять лікарі.

Тхай Нгок, 80-річний фермер із В'єтнаму, стверджує, що не спить уже понад 60 років, відколи в молодості пережив лихоманку. Важке безсоння майже ніяк не вплинуло на його життя. Про це пише Oddity Central.

Більшість людей не можуть прожити цілий день без кількох годин сну, але один в'єтнамець стверджує, що останні 60 років він не спить, не маючи навіть короткого сну. Тхай Нгок уже не перший рік потрапляє до заголовків новин у себе на батьківщині, відколи стало відомо, що йому не потрібен сон, щоб вести щасливе, активне життя. Сім'я чоловіка, друзі та сусіди наполягають на тому, що вони ніколи не бачили, щоб вісімдесятирічна людина спала. Сам Тхай каже, що повна відсутність сну ніколи не впливала на нього негативно.

"Я не знаю, чи вплинуло безсоння на моє здоров'я, чи ні, але я, як і раніше, здоровий і можу нормально працювати на фермі, як і інші", — каже чоловік.

На думку деяких лікарів, чоловік висипається і просто не знає про це Фото: Dantri

Тхай Нгок народився 1942 року і стверджує, що у 20 років захворів на сильну лихоманку, і хоча він вижив, після цього він більше не міг спати. Попри те, що в'єтнамець нібито пробував різні ліки, традиційні народні засоби та навіть велику кількість алкоголю, чоловік не міг заснути. Тхай усе сподівався, що його безсоння тимчасове, але, за його словами, він не спить уже шість десятиліть.

Видання зазначає, що у своїй рідній країні, В'єтнамі, Тхай Нгок видається "справжнім дивом", але на думку деяких лікарів, він висипається і просто не знає про це. Доктор Вікас Вадхва з австралійського центру Sleep Services сказав, що у деяких людей, які страждають на безсоння, відсутня здатність відрізняти неспання від сну, тому 80-річний чоловік може засинати на короткі проміжки часу протягом дня і просто не знати про це. Цього сну може бути достатньо, щоб підтримувати його працездатність.

Чоловік так і не погодився пройти належне тестування і спостереження у вчених-сомнологів, його твердження і твердження близьких йому людей — єдиний доказ, на який можна спиратися.

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