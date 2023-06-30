"Він плакав": батьки-поліцейські посадили до в'язниці 3-річного сина через проблеми з туалетом

Майкл Шенброд двічі саджав свого сина до тюремної камери, щоб той навчився ходити в туалет. Чоловік зізнався, що він також вдавався до подібної тактики близько дев'яти років тому, коли карав свого тоді ще 4-річного сина за те, що той вдарив дівчинку в дитячому садку.

Майкл Шенброд і Джессіка Лонг живуть разом у штаті Флорида (США) і обидва працюють у поліції. Сімейна пара має спільну дитину, яку вони вирішили покарати, закривши її в тюремній камері. Про це пише New York Post.

Двоє поліцейських, лейтенант і сержант-детектив, імовірно, одягли кайданки і посадили до в'язниці свого 3-річного сина, щоб "дисциплінувати" його за труднощі з привчанням до туалету.

Лейтенант поліції Дейтона-Біч-Шорс Майкл Шенброд сказав співробітникові Департаменту у справах дітей і сімей, що в жовтні він відвів хлопчика до штаб-квартири і посадив його за ґрати. Дитину саджали двічі: вперше 5 жовтня, а вдруге наступного дня, коли на неї також одягли наручники.

"Він плакав. Я отримував від нього реакцію, яку очікував", — сказав Шенброд співробітнику у справах неповнолітніх. Він додав, що його син пообіцяв більше ніколи не "ходити в штани" після того, як побував у в'язниці.

Шенброд зізнався, що він також вдавався до тактики тюремного ув'язнення близько дев'яти років тому, коли карав свого тоді ще чотирирічного сина за те, що той вдарив дівчинку в дитячому садку.

"Я відвів його до в'язниці, і він сидів там. Я спостерігала за ним, він плакав і таке інше, і донині, якщо ви згадуєте про цей інцидент, він каже: "Я б ніколи більше так не зробив". Це було ефективно", — сказала дружина Майкла, яка теж є співробітником поліції.

Шенброд і Лонг живуть разом і мають спільну дитину Фото: LinkedIn

За даними видання News-Journal, яке повідомило, що його співробітники отримали копії службових записок від директора з громадської безпеки Майкла Фаулера, в яких він інформував пару про розслідування, не одразу стало зрозумілим, чи були Шенброд і сержант-детектив Джессіка Лонг притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Високопоставлений поліцейський сказав газеті, що він проконсультується з міським прокурором, перш ніж давати коментарі.

Шенброд і Лонг живуть разом і мають спільну дитину. Їхній адвокат Майкл Ламберт не відповів на прохання журналістів детальніше розповісти про інцедент. Представник Департаменту у справах дітей та сімей підтвердив прохання про коментар, але не надав його.

"Це просто огидно, що хтось ось так втягує нашу сім'ю в бруд", — пізніше заявив Шенброд, а Лонг назвав розслідування "божевіллям".

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