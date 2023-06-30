Чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки (відео)

Філ Стрінгер піднявся на борт свого літака і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що потоваришував з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

У США Філ Стрінгер став єдиним пасажиром, який простояв майже 18 годин в очікуванні запланованого рейсу з Оклахоми до Північної Кароліни, в результаті отримав VIP-послуги як єдиний пасажир літака. Про це пише UPI.

Чоловік, який мешкає в районі Грінсборо, штат Північна Кароліна, сказав, що він прочекав 17 годин і 52 хвилини, перш ніж піднявся на борт свого рейсу з Оклахома-Сіті в Шарлотт. Незабаром Стрінгер виявив, що всі інші пасажири, які мали летіти цим рейсом, або сіли на інші літаки, або відмовилися від довгоочікуваного польоту.

Американець пожартував у відеоролику в TikTok, що він викупив усі місця в літаку, щоб уникнути "спілкування з людьми". Він сказав, що екіпаж був у гарному настрої.

"Їм потрібно було зателефонувати; вони були у своєму готелі, ніби збиралися лягти спати. Мені було так погано. Я подумав, що їм буквально довелося приїхати сюди заради мене", — розповів чоловік, переживши незвичайний досвід.

За його словами, під час польоту він подружився з екіпажем літака.

"Ми жартували, сміялися. Я обмінявся з ними номерами телефонів, і ми досі листуємося й обмінюємося смішними повідомленнями", — сказав Стрінгер.

Раніше Фокус писав, що члена екіпажу засмоктало в двигун літака під час посадки. Літак в той момент тільки прибув з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса і був повністю заповнений пасажирами, які були в жаху після страшного інциденту.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).