Звернулася до медіума: дівчина знайшла таємний люк у шафі, що веде в моторошне місце (відео)

Незвичайна знахідка серйозно налякала Джулію Геннінг, тому вона вирішила звернутися до медіума по допомогу. Фахівець заявив, що відчув щось дивне і не може продовжувати свою роботу. Після цього в її будинку почали відбуватися дивні речі.

У США Джулія Геннінг з Лос-Анджелеса прибирала у своїй шафі, яку вона планувала використовувати як кабінку для звукозапису. У процесі вона зробила несподіване і жахливе відкриття. Про це пише People.

Дівчина вже майже три роки живе у своєму будинку, який, як вона думала, був їй добре знайомий. Однак, одного разу під час прибирання, вона виявила в шафі люк. Вона рішуче відчинила його і побачила дерев'яні сходи, що ведуть у темряву.

Незвичайна знахідка серйозно налякала Джулію, і тому вона вирішила звернутися до медіума в надії на допомогу. Однак фахівець спустився всього на кілька сходинок і тут же повернувся, стверджуючи, що не може продовжувати далі. Медіум також заявив, що відчув щось дивне.

"Будинок явно населений", — каже американець.

Після свого відкриття дівчина зіткнулася з інтригуючими наслідками. Зокрема, у неї почалися дивні сновидіння. Її побоювання були підтверджені подругою, яка прийшла в гості й поскаржилася на погіршення самопочуття. Крім того, іноді вночі сигналізація в її будинку спрацьовує без видимих причин.

"Коли я відкрила його кілька днів тому, почали відбуватися дивні речі. Двері не зачиняються, 3 години ночі, дивні сни. Учора в мене була подруга, і після того, як я пішла, їй стало недобре", — пояснила вона.

Одного разу Геннінг вирішила наважитися на спуск всередину таємного підвалу. Вона одягла пальто і лижну маску, щоб захиститися від можливих неприємностей, які чекають на неї в незвіданому місці. Коли вона спустилася в таємничу кімнату, на стіні виявила малюнок із написами "Джо" і "Джон", полиці для зберігання алкогольних напоїв, записку від дезінсекторів, написану 30 років тому, банку, запальничку, каблучку та іграшкову машинку. Ролики, присвячені цій історії, стали вірусними та набрали мільйони переглядів.

Раніше Фокус писав про "королівське" село, в якому ніхто не турбує сім'ю монархів. Красиве село розташоване всього за кілька миль від літньої резиденції королівської сім'ї площею 50 000 акрів, на якій розташовано близько 150 будівель.

Також повідомлялося, що Діана Альварес зазирнула в шафу у своєму номері готелю і виявила прихований прохід, що веде в зовсім інше місце. Зроблений дівчиною ролик швидко став вірусним і набрав понад 5,1 млн переглядів.