Сім років спали окремо: пара поділилася секретом міцного шлюбу та "іскри" в ліжку (фото)

За словами щасливої пари, роздільний сон допомагає їм висипатися, а також дає змогу більше цінувати одне одного і розділяти особистий простір.

Пара, яка вже сім років разом, вважає, що спати в різних спальнях сприяє збереженню їхніх стосунків. Вони стверджують, що нічні розлуки допомагають їм більше цінувати одне одного. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Луана Рібейра, 41 рік, і її партнер, 38-річний Александр Мейер, від самого початку своїх семирічних стосунків спали в різних спальнях і впевнені, що таке роздільне проживання цілюще позначилося на їхньому сні та загальній якості життя.

Пара, яка регулярно документує свій вибір спальні "свій-чужий" на TikTok, не розуміє, чому інші пари не застосовують такий підхід.

Всупереч поширеній думці про те, що роздільні ліжка віщують проблеми у стосунках, Луана та Олександр ніколи не ділили ліжко і вважають за краще спати саме так.

"Нам подобається жити в одному будинку, але ми не відчуваємо необхідності перебувати в просторі одне одного 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми більше цінуємо одне одного, і час, який ми проводимо разом, стає справжнім і якісним", — поділилася Луана.

Щаслива пара зізналася, що вони сплять окремо Фото: brit

Луана розповіла, що в попередніх стосунках вона ділила спальню з партнерами, і це негативно позначалося на її сні.

"Тому, щойно ми зійшлися, ми ніколи не намагалися ділити спальню, оскільки обидва знали, що цінуємо власний простір і хочемо мати окремі спальні", — додала жінка.

Окремі спальні виявилися корисними, коли вони по черзі піклуються про свого майже дворічного сина Селіна, даючи змогу кожному з батьків отримати необхідний відпочинок.

"Селін все ще прокидається ночами, тому, якщо я втомлююся, я можу попросити Алекса взяти його на ніч", — пояснила Луана.

Британські журналісти зазначають, що згідно з Національним фондом сну, дорослим рекомендується спати від семи до дев'яти годин на добу. Завдяки роздільному режиму сну Луані вдається отримати достатній відпочинок, що дає їй більше енергії.

"Сон у різних кімнатах безумовно врятував наші стосунки. Ми обидва не любимо спати, і якщо хтось із нас не висипається, ми не можемо звинувачувати іншого в хропінні або човганні кімнатою", — додала Луана.

За її словами, роздільний сон ніяк не вплинув на їхнє інтимне життя і, навпаки, посилив "іскру" між ними.

"Ні, коли ми не разом весь час, між нами більше іскри. Нам подобається жити в одному будинку, але ми не відчуваємо необхідності перебувати в просторі одне одного 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це означає, що час, який ми проводимо разом, стає якісним", — резюмувала Луана.

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