Тако з м'ясом крокодила: кухареві загрожує до 9 років в'язниці за приготовану на мангалі страву

Чоловік поділився відео, в якому він показав підписникам, як потрібно готувати рептилію для вживання в їжу. Кухар каже, що м'ясо крокодила за смаком схоже на філе курки.

Мексиканський шеф-кухар Регіо Паррильєро зіткнувся з негативною реакцією після того, як поділився у Facebook відео, на якому він готує крокодила Мореле на мангалі, а потім кладе його м'ясо в тако. За таку страву чоловікові може загрожувати до 9 років тюремного ув'язнення. Про це пише Daily Star.

Кухар поділився роликом, у якому він показав своїм 781 000 підписникам, як потрібно готувати крокодила для вживання в їжу. У відео тварину знімають з голови до ніг, між її щелепами знаходиться яблуко. Регіо обмазав рептилію сумішшю спецій, перш ніж смажити її на барбекю. Пізніше він поклав приготоване м'ясо в тако.

"Цей крокодил не перебуває під загрозою зникнення, він родом із Табаско. Його м'ясо призначене для споживання людиною. Як ви можете бачити, у нього біле і дуже ніжне м'ясо, яке нагадує мені текстуру рибного філе. На смак воно схоже на курку, але з іншою текстурою. Я зробив кілька тако, щоб спробувати його, а решту закрив у вакуум", — пояснює чоловік.

У багатьох частинах Мексики та інших частинах Сполучених Штатів вживання крокодила в їжу дуже поширене, чи то смажене, чи то копчене м'ясо. Однак деякі глядачі шеф-кухаря були не надто задоволені такою стравою.

"Рептилії не їстівні, які б аргументи ви не наводили", — написав один із його підписників.

Тварина, яку приготував Регіо, схоже, крокодил Мореле, вид, що охороняється в Мексиці Фото: колаж Фокус

Також у коментарях зазначили, що згідно зі статтею 420 Федерального кримінального кодексу Мексики, "людині, яка загрожує біорізноманіттю і вбиває крокодила, загрожує дев'ять років в'язниці".

Закон застосовується до людей, які незаконно захоплюють, трансформують, збирають, транспортують або пошкоджують" низку водних видів. Як покарання передбачено "від одного до дев'яти років тюремного ув'язнення. Тварина, яку приготував Регіо, схоже, крокодил Мореле, вид, що охороняється в Мексиці за даними World Land Trust.

Видання зазначає, що залишається незрозумілим, як Регіо став володарем тварини.

Раніше Фокус писав, що в Китаї люди "їдять" річкове каміння зі спеціями. Ця незвичайна страва називається суодіу і була придумана сотні років тому човнярами, щоб обдурити шлунок. Передбачається, що люди повинні обсмоктувати каміння, а потім випльовувати його.

Також повідомлялося, що шеф-кухар з Нігерії провела біля плити чотири доби і встановила новий світовий рекорд. Хільда приготувала понад 100 каструль їжі, кожна з яких була розрахована на 30-35 осіб. Загалом меню складалося з 35 страв.