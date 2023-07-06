Змінить долю людства: фахівці зробили фундаментальне відкриття під Норвегією

Нове гірське відкриття може змінити майбутнє людства в найближчі 50 років. Знайдений матеріал використовується в батареях і сонячних панелях, і останніми роками його дуже не вистачало.

У Норвегії фахівці виявили гігантське родовище фосфатної сировини, яке містить достатньо матеріалу, щоб задовольнити постійно зростаючі світові потреби. Про це пише Daily Star.

Цей матеріал використовується в батареях і сонячних панелях, і останніми роками його не вистачало. Компанія Norge Mining виявила в Норвегії близько 70 мільярдів тонн невідновлюваного ресурсу.

Спочатку компанія заявляла, що цей ресурс прослужить світові близько 100 років, але пізніше змінила свою заяву на 50 років, у зв'язку з глобальним попитом, що постійно зростає, з боку певних галузей промисловості, як-от технології та виробництво мобільних телефонів.

Під час пошуків було також виявлено титан і ванадій, і є надія, що будівництво нової копальні буде прискорено і її відкриють приблизно 2028 року.

"Коли ви знаходите щось такого масштабу в Європі, що перевищує всі інші відомі нам джерела — це дуже важливо. Фосфор з Китаю, В'єтнаму чи Казахстану не робить сонячну батарею обов'язково "зеленим" продуктом. Таким чином, це підкреслює нашу концепцію, що сталий розвиток починається в землі, коли ви викопуєте матеріал. Коли ми це виявили, ми провели дві програми буріння у двох зонах. Ми встановили два ресурси світового класу, які разом дають змогу забезпечити сировиною людей не менше ніж на 50 років", — сказав Euractiv News Майкл Вурмсер із компанії Norge.

Компанія Norge Mining виявила в Норвегії близько 70 мільярдів тонн невідновлюваного ресурсу Фото: Daily Star

Передбачається, що після будівництва рудників ці матеріали впливатимуть на світову економіку протягом найближчих 10-15 років. Очікується, що дозвіл на будівництво шахт буде отримано в найближчі кілька місяців.

Раніше Фокус писав, що вчені створили "супербанан", який допоможе врятувати мільйони життів. Вважається, що це перший випадок, коли фрукт успішно змінено для використання в якості харчової добавки для людей. Проєкт фінансувався Фондом Білла і Мелінди Гейтс, який виділив 11 млн доларів.

Також повідомлялося, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.