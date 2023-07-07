Зводила кінці з кінцями: вчителька зареєструвалася в OnlyFans і почала більше заробляти (фото)

35-річна асистентка вчителя отримувала 374 долари на тиждень, тож вирішила дещо змінити у своєму житті і знайшла "підробіток". Втім, її смілива позашкільна діяльність сподобалася не всім.

35-річну асистентку вчителя з Канади звільнили з роботи через обліковий запис в OnlyFans і публікацію своїх "сміливих" світлин в соціальних мережах. Про це пише видання Daily Mail.

Крістін Макдональд вісім років працювала асистенткою вчителя в шкільному окрузі 43 у Мейпл-Рідж, перш ніж її звільнили за "сексуалізацію шкільного середовища". Її роботодавець виявив її онлайн-контент для дорослих і ухвалив рішення звільнити працівницю. Жінці пояснили, що у неї "неправильна поведінка".

Сторінка вчительки в Інстаграм наповнена напівоголеними світлинами у білизні. Рік тому жінка почала публікувати непристойний вміст у службі підписки X-rated під псевдонімом Ава Джеймс.

Макдональд обурилася причиною звільнення і зв’язалася зі своєю профспілкою — Канадською профспілкою державних службовців (CUPE) 561 та подала скаргу.

Представник її профспілки Ренді Кутте заявив: "Профспілка не вважає, що позаслужбова поведінка Крістін порушує політику компанії чи положення колективного договору".

Сама ж асистентка говорить, що ситуація, в яку вона потрапила, створить прецедент для інших людей, які, можливо, зазнають дискримінації через секс-бізнес.

"Я хотіла б, щоб політика та роботодавці були більш сприйнятливими та прогресивними щодо своєї думки та погляду на секс-бізнес. Бо секс-робота все одно залишається роботою. Я переконана, що в наш час ми повинні мати можливість робити те, що хочемо, якщо це не є незаконним". Я нікому не завдаю шкоди", — говорить жінка.

Макдональд сказала, що кожні два тижні вона заробляла 1000 канадських доларів США, що еквівалентно 374 доларам США на тиждень. Вона каже, що низька зарплата змусила її піти у секс-бізнес, щоб забезпечити собі кращу якість життя.

Нагадаємо, що у Великій Британії жінка влаштувалася на роботу "голою" прибиральницею. За короткий проміжок часу вона змогла розрахуватися з боргами і має намір звільнитися з основного місця роботи.

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