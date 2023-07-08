Не міг злетіти: пілот "висадив" 19 пасажирів, бо літак був занадто важким

Раян Вільямс поділився роликом у TikTok, у якому чутно, як пілот рейсу EZY3364 просить пасажирів на борту відмовитися від польоту. За його словами, потрібно було знайти до 20 добровольців, щоб літак зміг злетіти.

Рейс британської авіакомпанії easyJet, який прямував з острова Лансароте до Великої Британії, було затримано майже на дві години. Перед вильотом з аеропорту 19 пасажирів були змушені покинути літак. Про це пише The Insider.

На відеозаписі TikTok, яким поділився пасажир Раян Вільямс, чути, як пілот рейсу EZY3364 робить доволі незвичне оголошення про ситуацію для тих, хто перебуває на борту. Почекавши понад годину він повідомив пасажирам, що піднятися в повітря неможливо.

"Оскільки вас так багато, у нас сьогодні досить важкий літак. Це в поєднанні з досить короткою злітно-посадковою смугою тут, на Лансароте, і вітром, який наразі не зовсім сприятливий, означає, що за нинішніх умов довкілля тут, на Лансароте, літак занадто важкий для вильоту", — сказав він.

Пілот сказав, що екіпаж має досвід подібних інцидентів, але через запобіжні заходи не було можливості злетіти без затримки.

"Звичайно, єдиний спосіб розв'язати проблему з важким літаком — це зробити його трохи легшим", — додав пілот.

Потім він попросив до 20 добровольців прийняти рішення зійти з літака і не продовжувати подорож цієї ночі. За його словами, добровольці отримають заохочення в розмірі 544 долари кожен за висадку. Решта пасажирів вилетіли до Британії й літак успішно приземлився.

"Це звичайне оперативне рішення за таких обставин, і обмеження за вагою діють на всіх авіалініях з метою безпеки", — сказав представник компанії EasyJet.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).