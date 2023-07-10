Рапунцель у реальному житті: жінка боїться втратити більш ніж двометрове волосся (фото)

Рін Камбе відома в Instagram своїм розкішним волоссям. На початку цього року її життя почало змінюватися після того, як у неї було діагностовано рідкісне аутоімунне захворювання.

У Японії 43-річна Рін Камбе, відома своїм довгим волоссям, зіткнулася з проблемою випадіння локонів після того, як у неї було діагностовано алопецію (alopecia areata) — аутоімунне захворювання, що може призвести до непередбачуваного випадіння волосся. Про це пише The Mirror.

Справжня Рапунцель перебувала довгий час у страху після того, як втратила своє волосся довжиною 213 сантиметрів через страшний діагноз. Пишні локони жінки почали зникати після того, як у неї діагностували алопецію (alopecia areata) і вона почала помічати, що в неї випадають шматки волосся.

Японка відома в Instagram своїм розкішним волоссям, у неї понад 114 000 підписників. Але на початку цього року її життя почало змінюватися після того, як у неї було діагностовано аутоімунне захворювання.

"Коли я прокидалася вранці, я не відчувала себе собою. Бували дні, коли було так важко, що я навіть не хотіла йти в супермаркет. Я боялася і була сповнена страху. Тривога врешті-решт переходила у відчай, і я почувалася так, наче спостерігала за тим, як я дихаю, борючись із гнівом і втратою без жодної мотивації. Зараз, коли я думаю про це, мені здається, що це були дні, коли я не могла повністю прийняти те, що зі мною відбувалося", — пояснила Рін.

Жінка вперше почала відрощувати волосся, коли їй було 25 років Фото: колаж Фокус

Жінка вперше почала відрощувати волосся, коли їй було 25 років, і, за її словами, вона використовувала свої локони як "зброю самовираження".

У найдовшому стані вона досягала величезної довжини в 7,5 футів (майже 229 см), що приблизно відповідає розміру шиї жирафа. Вона також була відома як володарка найдовшого волосся в Японії.

"Я відростила своє довге волосся як засіб самовираження, моє волосся росло все більше й більше, і я змогла працювати моделлю з довгим волоссям. Поки я не могла працювати на сцені через коронавірус, воно підтримувало моє життя. Я витрачала по три години на день, доглядаючи за волоссям за допомогою шампуню, лікувальних засобів і фена. Воно було моїм скарбом", — розповіла японка.

Попри втрату величезної частини "своєї особистості", Рін каже, що вчиться любити свій новий образ, а боротьба за здоров'я зробила її тільки сильнішою.

Рін каже, що вчиться любити свій новий образ Фото: Jam Press

"Ця хвороба і втрата довгого волосся навчили мене багато чого. Але одне з них дуже важливе: кожен може пишатися тим, хто він є, у будь-який час. Коли я захворіла, мені було соромно або шкода, але зараз я пишаюся собою. Це тому, що я зрозуміла, що життя саме по собі прекрасне", — сказала вона.

Нині Рін прагне привернути увагу громадськості до проблеми алопеції та надати мужності тим, хто зазнає труднощів.

Алопеція (Alopecia areata) — це аутоімунне захворювання, що може призвести до непередбачуваного випадіння волосся і на яке страждають 147 млн осіб у всьому світі, за даними Medical News Today. Воно може вразити будь-яку людину, незалежно від віку, статі або раси, хоча в більшості випадків розвивається у віці до 30 років. Нині не існує ліків проти alopecia areata, але поширені методи лікування включають застосування кортикостероїдів — потужних протизапальних препаратів, що пригнічують імунну систему.

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