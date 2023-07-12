Політ у стилі VIP: жінка виявилася єдиною пасажиркою на борту літака (фото)

Ханна Маден-Адамс була вражена обслуговуванням, яке вона отримала під час ексклюзивного перельоту, і зазначила, що від самого початку співробітники компанії продемонстрували високий рівень професіоналізму.

38-річна Ханна Меден-Адамс з Великої Британії, повертаючись з відпочинку на Ібіці, була удостоєна VIP-обслуговування, коли виявила, що вона — єдина людина на борту всього літака. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка працює у власній комунікаційній агенції, відзначала день народження на острові в Середземному морі з друзями й забронювала зручний рейс з острова на Джерсі.

Ханна була приголомшена, дізнавшись, що її літак повністю порожній. На борту, крім неї самої та членів екіпажу, не було жодного пасажира. Жінка поділилася своїм враженням про те, як вона насолоджувалася розкішним обслуговуванням всього за 242 долари.

"Це звучить нерозумно, тому що я звичайна людина, але було дуже хвилююче, коли мене везли машиною до літака, а потім я виявилася єдиною людиною, яка піднялася на борт. Це було дуже сюрреалістично, але водночас і весело. Не часто трапляється щось подібне. Зазвичай рейси заповнені вщерть: діти, сім'ї, групи людей, усі розмовляють і сміються. Натомість вони сказали: сідайте, де хочете, і ставте свій багаж, де хочете. Я вибрала місце біля вікна — вирішила сісти попереду, бо люблю милуватися краєвидом", — розповіла Ханна.

Жінка поверталася з відпочинку на Ібіці Фото: колаж Фокус

Жінка встигла потоваришувати з екіпажем літака і навіть зробити кілька фотографій на пам'ять.

"Персонал і пілот сказали, що ніколи раніше не літали на своїх літаках тільки з одним пасажиром", — розповіла вона.

Ханна була вражена обслуговуванням, яке вона отримала під час ексклюзивного перельоту, і зазначила, що від самого початку співробітники компанії продемонстрували високий рівень професіоналізму.

"Коли ми були в повітрі, пілоти були такі люб'язні, що я подумала, що це справді приємний індивідуальний підхід, пілоти вказували на різні місця і рекомендували напрямки для відпочинку. Було дуже весело, стюардеси розмовляли всю дорогу, було здорово познайомитися з ними та дізнатися про їхнє життя", — додала британка.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).