Від лахміття до багатства: в Індії чоловік став мільйонером, просячи милостиню на вулиці (фото)

Бхарат Джайн не знайшовши стабільної роботи, опинився на вулиці, де і заробив свої перші гроші. Зараз його статки становлять майже 1 мільйон 200 тисяч доларів, що дає змогу його сім'ї почуватися в достатку.

В Індії жебрака Бхарата Джайна називають "найбагатшим жебраком у світі", який накопичив мільйони доларів, випрошуючи гроші у людей на вулицях Мумбаї. Про це пише газета Indian Times.

Чоловік народився в сім'ї вихідців із нижчого класу і не зміг здобути нормальну освіту. Не знайшовши стабільної роботи, він опинився на вулиці, де й заробив свої гроші.

Наразі статки Джайна становлять майже 1 мільйон 200 тисяч доларів, що дає змогу його родині добре жити.

За даними Indian Times, він заробляє жебрацтвом близько 728 доларів на місяць. Крім цього, чоловікові належить трикімнатна квартира і два магазини, які він здає в оренду приблизно за 364 долари на місяць.

Наразі статки Джайна становлять майже 1 мільйон 200 тисяч доларів Фото: India Times

Financial Express повідомляє, що Джайн, як і раніше, жебракує в найпопулярніших місцях міста, таких як Chhatrapati Shivaji Terminus або Azad Maidan. Покладаючись на щедрість незнайомих людей, протягом 10-12 годин він може зібрати 30 доларів на день.

Завдяки його нетрадиційному способу заробляння грошей його діти здобувають освіту в монастирській школі, а інші члени сім'ї можуть керувати магазином канцелярських товарів.

За деякими відомостями, члени його сім'ї продовжують просити його припинити жебрацтво, але він ігнорує їх і продовжує свою "роботу".

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