"Він явно інша людина": жінку "шокувало" листування її чоловіка з другом (фото)

Американка Джейн Льюїс із Нью-Джерсі почувається "спустошено", розуміючи, що її шестирічні стосунки були засновані на брехні.

У США 40-річна Джейн Льюїс із Нью-Джерсі знайшла старе листування свого чоловіка з другом, у якому той називає її "потворною навшпиньки". Про це пише видання The Daily Mail.

Жінка стверджує, що перевірила телефон свого чоловіка з його дозволу. Як виявилося, після їхньої першої зустрічі чоловік розповів своєму другові про "потворну ципочку, яка так сильно хоче мене".

Пізніше чоловік написав своєму товаришеві, що переїхав до Джейн, однак не знаходить її такою привабливою, як "гарячі дівчата, яких він бачить увесь час". Він також заявляв, що може отримати будь-яку дівчину.

Джейн Льюїс із чоловіком

Після того як Джейн виявила ці повідомлення, її чоловік був засмучений і виправдовувався тим, що в той час він намагався змусити себе почуватися краще. Жінка зізналася, що якби вона знайшла повідомлення раніше, то кинула б його.

"Це було досить погано. Це було дуже шокуюче. Я була спустошена", — сказала Джейн.

Мати трьох дітей зізналася, що цей інцидент підірвав її впевненість у собі. Вона зазначає, що більше не вірить своєму чоловікові та не знає, як бути далі.

"Здавалося, що наші стосунки були засновані на брехні. Він не поводився зі мною так. Це було не в його характері. Він був не тим, ким був, коли ми були разом, він був милим і улесливим. Він явно інша людина для мене, ніж для своїх друзів, і це заплутано", — зазначила жінка.

Нагадаємо, що до ЗМІ потрапило листування, в якому син президента США і бізнесмен Гантер Байден кілька років тому благав свою двоюрідну сестру звести його з американською акторкою Ніколою Пельтц, щоб він міг пережити розрив із вдовою свого брата.