"Занадто великий, щоб рухатись": письменник розповів, де ховають "гігантське НЛО" (відео)

Раніше Росс Култхард повідомляв, що космічні кораблі брали участь у навчаннях США, і американські військові мають відповідні засекречені кадри.

Австралійський письменник Росс Култхард переконаний, що космічний корабель ховають під спеціально побудованою спорудою. З його слів, НЛО "занадто великий, щоб рухатися". Про це йдеться у матеріалі Mirror.

"Деякі з цих об’єктів не можна перемістити, тому що вони надто великі", — сказав Култхард.

Письменник заявив, що "нелюдське судно" знаходиться під спеціальною конструкцією, і він точно знає її географічне місце. Він зізнався, що сам не одразу повірив у цю інформацію.

Слова Култхарда сполошили спільноту мисливців на НЛО, які розпочали розшук неназваної локації. З’явилося вже кілька теорій: що затонули космічний корабель може бути на території Південної Кореї або ж розміщений на об’єкті протиповітряної оборони.

У ЗМІ проінформували, що письменник вже не вперше опиняється на перших шпальтах газет через свої заяви. Раніше він взяв коментар у інформатора, зі слів якого американські військові мають кілька розбитих НЛО та навіть тіла членів "екіпажу".

У лютому Култхард повідомляв про існування засекречених відео зі "сферичними НЛО", що летять поряд з літаками США під час військових навчань. З його слів, космічні кораблі були зафіксовані над "ядерними та військовими об’єктами по всій континентальній частині Сполучених Штатів і навіть на Близькому Сході".

"Я брав інтерв’ю у пілотів зі східного та західного узбережжя Сполучених Штатів, які проходили тренування, де вони буквально дивилися через кабіну свого літака й бачили сферичні об’єкти біля правого крила. Вони зняли їх на відео та передали своїм командирам, і ці відео все ще залишаються конфіденційними", — підкреслив письменник.

Інтерв'ю, у якому Росс Култхард зробив гучну заяву про НЛО

Нагадаємо, 12 липня Фокус писав про шість нерозгаданих знімків НЛО. Пояснити їх раціонально не вдалося, хоча справжність кадрів була доведена.

Раніше, 11 липня, Фокус писав про туриста Раміро Наварро, що випадково зробив селфі з загадковим об’єктом у небі. Чоловік пожартував, що інопланетні істоти його "бачили й не забрали".