Збій у "Матриці": мільйони людей приголомшені, побачивши "застиглу в часі" жінку (відео)

Неназваний користувач TikTok поділився дивним відео, на якому видно, як жінка "зависла" під час руху вулицею. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 5,4 мільйона переглядів.

Мільйони людей збентежилися від вірусного відеоролика, на якому жінка "завмирає" посеред вулиці. Про це пише Daily Express.

На відео, опублікованому неназваним користувачем TikTok, видно, як дівчина стоїть нерухомо посеред вулиці, коли повз неї на передньому плані проїжджають машини. Після кількох секунд повної бездіяльності вона продовжує йти.

З моменту публікації ролик набрав понад 5,4 мільйона переглядів, проте думки коментаторів розділилися.

"Чому вона завмерла? Чорт, я гублюся в здогадках. Що за справи?" — каже чоловік, який знімав ролик. Напис над вірусним відеороликом також свідчить: "Вона була такою протягом хвилини до цього".

Багато коментаторів залишилися в повному подиві від цього дивного відео.

"Вітер навіть не ворушить її одяг або волосся, все просто застигло [переляканий емодзі]", — написала Керрі Бейлі, одна з глядачок.

Однак у коментарях була присутня і здорова частка скептицизму.

"Мені здається дуже цікавим, що в мережі є сотні відеороликів із глюками і збоями "Матриці", але ніхто ніколи не бачив жодного в реальному житті", — написав користувач TikTok Paraaurum.

Інший коментатор додав: "Дивно, що у нас є всі технічні можливості, всі знають, але все одно ведуться на монтаж".

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