Покупниця "плакала та кричала": чоловік розповів, як сусіди зірвали продаж його будинку

Чоловік був упевнений, що в нього дружні стосунки із сусідами. Однак коли він почав продавати свій будинок, то дізнався багато нового про людей, які жили поруч із ним.

Чоловік, який намагається продати будинок, опинився в скрутному становищі після того, як його "сусід-пліткар" змусив потенційного покупця тікати в паніці. Про це пише The Mirror.

За словами цієї засмученої людини, ще два дні тому продаж його житла перебував на стадії укладення контракту, і спочатку зацікавлена покупниця приїхала на огляд. Однак поки вона стояла на вулиці й обговорювала продаж із агентом з нерухомості, "зацікавлений" сусід підійшов поспілкуватися з нею та в підсумку розповів їй, за його словами, повну брехню.

Літня жінка була настільки налякана розповідями сусідів, що зрештою забігла в будинок, "плачучи та кричачи", а потім і зовсім скасувала угоду.

"Потім цей сусід почав розповідати неправду про інших сусідів, наприклад, що будинок навпроти мого — "наркопритон", а перед моїм будинком завжди паркується людина, яка їздить на "Харлеї" та носить зброю. Все це неправда. Вона відкликала свою пропозицію. Ми отримали тільки перший завдаток, який після сплати судових витрат навіть не коштував би такого клопоту. Я знаю, що, найімовірніше, нічого не зможу зробити, але вирішив розповісти про свою історію, раптом у когось з'являться ідеї", — написав чоловік, який побажав залишитися невідомим на популярному форумі Reddit.

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Продавець будинку зазначив, що ця ситуація особливо спантеличує, оскільки, наскільки йому було відомо, вони завжди добре ладнали зі своїм сусідом, і до нещодавнього інциденту в них із ним була тільки "позитивна взаємодія". Не розуміючи його дій, він вирішив звернутися за порадою до людей на Reddit.

"Чесно кажучи, я б не став переслідувати стареньку. А ось за сусіда я б узявся. Чи можна застосувати деліктне втручання до угод із нерухомістю? Якщо так, то ви, ймовірно, зможете домогтися відшкодування збитків. Для початку, звичайно, варто звернутися до адвоката. Особливо тому, що ваш сусід продовжуватиме це робити. Ви ж знаєте, що так і буде", — порадив один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний маєток. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що чоловік орендував квартиру, в якій була тільки ванна кімната. Ліжко стоїть за кілька сантиметрів від унітаза, який просто відгороджений тонким склом. Водночас душ і раковина розташовані навпроти й теж поруч із місцем для сну.