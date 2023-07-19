Найбільше у світі місто, побудоване повністю з дерева, ризикує бути зруйнованим (фото)

Нове "міське середовище" буде "поєднанням робочих місць, житла, ресторанів і магазинів". Загалом планується побудувати 7000 офісних приміщень, а також 2000 будинків.

У Швеції планують побудувати найбільше у світі дерев'яне місто до 2027 року, але любителі конспірології вважають, що майбутній дім для тисяч людей може бути схильний до атак термітів і пожеж. Про це пише Daily Star.

У зв'язку з тим, що проєкт Atrium Ljungberg передбачає створення перших будівель через 4 роки, повністю виконаних із дерева, скептики спробували уявити, як руйнуватиметься цей район. У Сіклі планується побудувати 7000 офісних приміщень, а також 2000 будинків, до того ж "міське середовище" буде "поєднанням робочих місць, житла, ресторанів і магазинів".

Генеральна директорка Atrium Ljungberg Анніка Онес заявила, що будівництво стане "історичною віхою" для "інноваційного потенціалу" країни. Однак у зв'язку з планом компанії з будівництва самодостатнього міського об'єкта любителі конспірології висловлюють низку побоювань щодо того, який вигляд матимуть будівлі.

Загалом планується побудувати 7000 офісних приміщень, а також 2000 будинків Фото: Atrium Ljungberg

Найбільше у світі дерев'яне місто збентежило любителів теорії змови: проєкт будівництва лякає тих, хто вважає, що терміти зруйнують будівлі, а також бурхливі пожежі. Люди на популярному форумі Reddit почали активно обговорювати план будівництва.

"Мені здається, що в цей момент терміти знаходять самосвідомість. Їм належить пройти мільйон років еволюції, щоб повною мірою скористатися цією можливістю. Вони давно чекали повернення дерев'яного міста, і тепер настав їхній час завдати удару", — написав один із користувачів форуму.

Інші зазначили про можливість виникнення пожеж у цьому районі, а дехто, навпаки, був захоплений вибором матеріалу, додавши: "Скандинавські країни живуть в іншому вимірі".

Раніше Фокус повідомляв, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговим центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.