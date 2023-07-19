Від весілля до вбивства: закохана пара зробила селфі за кілька днів до трагедії (фото)

Джон Поулос похвалився історією знайомства зі своєю нареченою Валентиною Треспаласіос. Чоловік уперше побачив дівчину наживо під час їхньої першої спільної поїздки. Популярність знімку принесла трагічна розв'язка їхніх стосунків, які закінчилися вбивством.

Джону Поулосу з Вісконсину (США) загрожує понад 35 років тюремного ув'язнення за вбивство подруги, 21-річної Валентини Треспаласіос із Колумбії, тіло якої знайшли у валізі біля сміттєвого контейнера. Про це пише Daily Star.

Американець несподівано став популярним у Twitter завдяки коментарю, який він залишив у грудні 2022 року під постом блогерки Морган. Дівчина запитала своїх підписників про найбожевільніший вчинок у їхньому житті, і Джон розповів свою історію знайомства з майбутньою дружиною. Цей пост став вірусним завдяки прикріпленому контексту під ним (користувачі можуть додавати контекст до своїх публікацій, щоб пояснити їх іншим читачам). У ньому зазначено, що чоловіка звинувачують у вбивстві його нареченої, яка зображена з ним на знімку.

"Запросив колумбійку у відпустку без попередньої зустрічі — тепер ми одружуємося", — так американець підписав фото.

Джон Поулос похвалився історією знайомства зі своєю нареченою Валентиною Треспаласіос Фото: John Poulos/Twitter

Однак трохи більше ніж через місяць після цього повідомлення 35-річного чоловіка звинуватили у вбивстві своєї 21-річної подруги-діджея. Цей жахливий випадок викликав обурення в Колумбії та привернув увагу світової громадськості після того, як сплив його грудневий твіт. Незабаром після того, як Джон запостив твіт про зустріч із Валентиною, він вирушив до неї в Боготу.

Американця звинувачують у вбивстві. Він викинув тіло Валентини Треспаласіос поруч зі сміттєвим контейнером у Боготі, і йому загрожує тюремне ув'язнення терміном понад 35 років. Колумбійські прокурори домагаються для розлученого батька трьох дітей максимального тюремного терміну. Поулоса обвинувачують у вбивстві за обтяжливих обставин і приховуванні доказів у зв'язку з інцидентом, що стався 22 січня.

"Напрошується найвища міра покарання з урахуванням усіх обтяжуючих обставин... Понад 35 років позбавлення волі. Усі доказові матеріали, усі переконливі технічні докази є. Ми сподіваємося виграти процес і домогтися показового для міста Богота вироку в такій справі", — сказав Хосе Мартінес, директор прокуратури колумбійської столиці.

Пара познайомилася в інтернеті Фото: колаж Фокус

Поулос, уродженець штату Вісконсин, перебуває під вартою з 25 січня, після того, як його екстрадували з Панами. Його заарештували 24 січня, за кілька хвилин до того, як він спробував сісти на рейс до Туреччини, звідки він мав вилетіти до Чорногорії, яка не має договору про екстрадицію з Колумбією.

Адвокати американця звернулися до прокурорів, сподіваючись домогтися пом'якшення вироку, проте Мартінес стверджує, що обвинувачення цілком готове визнати його винним за звинуваченням у вбивстві жінки.

"Усі дослідження були доведені до досконалості. Дійсно, є технічні докази, всі наступні дії, всі деталі доказової бази, щоб ми могли виграти процес і домогтися гідного вироку", — сказав Мартінес.

Поулос зустрічався з Треспаласіос, відомим діджеєм електронної музики, майже рік і планував одружитися з нею. Він приїхав до Боготи 19 січня. За даними поліції, дівчина того ж дня зняла квартиру в короткострокову оренду. Однак плани на шлюб змінилися після того, як Поулос нібито провів ніч із Треспаласіос, а потім побив і задушив її у квартирі рано вранці 22 січня.

Чоловік звинувачується в тому, що викинув тіло Валентини Треспаласіос поруч зі сміттєвим контейнером Фото: скриншот/YouTube

Камера відеоспостереження, встановлена поруч із квартирою, показала, як американець штовхає візок із супермаркету з багажними сумками, зокрема з валізою, в яку, імовірно, було засунуто тіло дівчини. На додаткових кадрах видно, як Поулос ставить візок поруч зі своїм орендованим автомобілем Volkswagen Voyage і насилу підіймає багаж, перш ніж йому вдається помістити його в багажник.

Прокурори стверджують, що потім він поїхав у південну частину Боготи, де кинув валізу в сміттєвому баку і попрямував у міжнародний аеропорт Ель Дорадо, щоб покинути країну рейсом до Панами. Того ж дня бездомний, який перебирав сміття, виявив тіло Треспаласіоса.

Раніше Фокус повідомляв, що "розкрито" справжню особистість Джека Різника. Вбивця викликав хвилю страху в 1888 році, скоївши низку жорстоких вбивств у Лондоні. Усі його п'ять відомих жертв були жінками, і досі вони не впізнані. Його особистість ніколи не була офіційно підтверджена і відтоді залишається джерелом загадок для слідчих.

Також стало відомо, що влада витратила 16 років на гонитву за неіснуючою серійною вбивцею. Правоохоронців збивала з пантелику ДНК невідомої жінки, яку було виявлено на 40 місцях злочинів у різних країнах Європи.