Скаржився на головний біль: лікар знайшов отвір від кулі в потилиці пацієнта

Приблизно 90% вогнепальних поранень голови призводять до смертельних наслідків. Однак куля дивовижним чином не зачепила найважливіші частини мозку потерпілого і ніяк не вплинула на його організм, крім сильного головного болю.

В Аргентині 38-річний чоловік, який думав, що його ударом ззаду вирубали грабіжники на автобусній зупинці, після звернення до лікарні виявив, що йому вистрілили в голову. Про це пише Newsweek.

Потерпілого жорстоко пограбували в місті Ла-Плата. Чоловік знепритомнів і прийшов до тями з головним болем, що розколювався, і вкраденою сумкою. Після нападу, він припустив, що його стан пов'язаний з отриманими ударами й тому звернувся по допомогу до лікарні Сан-Мартін.

Однак медичний огляд, проведений лікарями, показав щось незвичайне. У чоловіка було вогнепальне поранення в потилиці. Дивно, але куля не зачепила важливі частини його мозку і жодним чином не вплинула на його організм, за винятком сильного головного болю.

Видання зазначає, що в більшості випадків, постріл у голову призводить до смерті, оскільки куля руйнує мозкову тканину, проникаючи через неї з високою швидкістю. Від пострілу також утворюється ударна хвиля, яка може завдати шкоди навколишнім тканинам. Згідно з інформацією від Американської асоціації неврологічних хірургів, вогнепальна зброя є основною причиною смерті від черепно-мозкових травм.

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Близько 35% летальних випадків пов'язані з вогнепальними пораненнями голови. Приблизно 90% вогнепальних поранень голови призводять до смертельних наслідків. Багато постраждалих помирають ще до доставки в лікарню, а близько половини з них у відділенні невідкладної допомоги.

Виживання в цьому випадку залежить від безлічі факторів. Важливими з них є розмір і швидкість польоту кулі, а також точне місце, яке вона вражає в мозку. Навіть якщо куля не зашкодить життєво важливим ділянкам мозку, всередині можуть утворитися згустки крові та пухлина, що призведе до додаткових проблем зі здоров'ям.

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