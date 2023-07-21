"Рапунцель у реальному житті": жінці пропонували 320 тисяч доларів за стрижку (відео)

Жасмін Ларсен навіть не підозрювала, що її локони привернуть увагу найбагатших людей світу, коли вона почала показувати їх у соцмережах. У дівчини з'явилися перші підписники в Instagram. Однак разом з ними з'явилися і чоловіки зі своїми незвичайними пропозиціями.

У Великій Британії 22-річну Жасмін Ларсен називають справжньою діснеївською принцесою і "Рапунцель у реальному житті". Дівчина почала відрощувати волосся 2017 року, і тепер її розкішні руді локони довжиною 1 метр і 22 сантиметри спадають до колін. Про це пише The Mirror.

Жінка стверджує, що понад 100 чоловіків надіслали їй різні пропозиції в інтернеті про стрижку. Її майже вмовили відрізати волосся, запропонувавши 320 тисяч доларів. Але так звана "Рапунцель у реальному житті" відмовилася.

"Ні, вибачте. Я не збираюся зрізати своє волосся. Це моє волосся, і воно безцінне", — сказала вона.

Жасмін, яка живе в Брістолі, навіть не підозрювала, що її локони привернуть увагу найбагатших людей світу, коли вона почала показувати їх у соцмережах. Потім, коли вона набрала 10 000 підписників в Instagram, бренди стали звертатися до неї з пропозиціями про співпрацю. Однак разом з ними з'явилися і чоловіки зі своїми незвичайними пропозиціями.

Бренди стали звертатися до дівчини з пропозиціями про співпрацю Фото: колаж Фокус

"Коли я вперше отримала пропозицію, я задумалася, адже це великі гроші. Насправді це був відеозапит, і чоловік запропонував майже 4 тисячі доларів. Він хотів, щоб хтось полизав моє волосся, але я не збиралася дозволяти будь-кому робити це. Другий хотів, щоб я обрізала волосся і відправила його йому, і це було близько 320 тисяч доларів", — розповіла дівчина.

Видання зазначає, що інших чоловіків приваблюють специфічні зачіски, і вони просять Жасмін повторити їх. Крім дивних прохань, дівчину дошкуляють нав'язливі чоловіки, які просять її руки.

"Я думаю, це тому, що вони знають, що я незаміжня, у мене довге волосся, і я мила людина. Тому вони просто надсилають ці пропозиції, а деякі з них просто благають про це", — припустила британка.

Спочатку Жасмін "було ніяково відмовляти їм", і вона розіслала повідомлення в соціальних мережах, щоб пояснити, що не зацікавлена в шлюбі з незнайомцем. Дівчина, яка володіє власною компанією Lars Haircare, планує відростити волосся до землі, а потім відрізати його.

"Це моє найбільше досягнення, тому що відростити таке велике волосся нелегко, це мій аксесуар. Я хочу довести довжину волосся до підлоги, а потім, гадаю, я зможу повернути його до класичної довжини в районі стегон і зберегти цю довжину надовго", — каже вона.

Раніше Фокус писав, що полячка, якій заборонили стригтися, показала волосся довше за її зріст. Кароліна Чайковська відростила майже двометрове волосся і поділилася своїми враженнями про життя з такою унікальною зачіскою. Швидкий ріст волосся вона пояснює генами.

Також стало відомо, що вчені пропонують використовувати волосся для захисту від сонця. Його хочуть використовувати для виробництва сонцезахисного крему і перев'язувальних матеріалів.