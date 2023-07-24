За покупками на літаку: жінка живе в "найвіддаленішому селищі у світі" (фото)

Саліна Алсуорт пролетіла 321 кілометр, щоб пригостити вечерею свого чоловіка Джареда. Політ тривав понад годину, проте жінка залишилася задоволена сімейним прийомом їжі.

25-річна Саліна Алсуорт живе в Порт-Алсуорті, штат Аляска (США). У селі з населенням всього 186 осіб немає ні доріг, ні магазинів, ні пабів, ні ресторанів, і дістатися до нього можна тільки на невеликому літаку. Про це пише Daily Star.

У туристичний сезон чисельність населення збільшується приблизно до 400 осіб, але, оскільки дістатися до цього місця можна тільки на невеликому літаку, воно не вирізняється багатством зручностей.

Жінка, яка живе в одному з найвіддаленіших сіл світу, пролетіла 321 кілометр, щоб пригостити вечерею свого чоловіка, 23-річного Джареда Річардсона. Чоловік працює рибальським гідом. Вони познайомилися, коли він працював на сімейному курорті компанії Lake Clark Resort.

Повертаючись додому після роботи Саліна захотіла порадувати чоловіка чимось особливим. Тому вона взяла італійську їжу на винос, щоб влаштувати для Джареда вечір побачень, і пролетіла з нею 321 кілометр.

"Це дуже віддалене місце — сюди немає доріг. Єдиний спосіб дістатися сюди — невеликий літак. Мені подобається простота життя тут. Час від часу це буває складно. Доводиться заздалегідь планувати запаси, але мені подобається бути оточеним природою. Усе це було того варте. Ми з чоловіком влаштували найкращу вечерю на ґанку нашого будинку. Це було варте того, щоб летіти літаком", — розповіла жінка.

Жінка пролетіла 321 кілометр, щоб пригостити свого чоловіка вечерею Фото: SWNS

Прадідусь і прабабуся Саліни, Бейб і Мері Алсуорт, були одними з перших мешканців Порт-Алсуорта, тому село і названо на їхню честь. У 1940-х роках на Аляску запрошували людей, охочих оселитися в селі. Бейб і Мері мали довести, що можуть жити на землі самостійно, і у відповідь уряд виділив їм землю для проживання.

Жителі покладаються на найближче місто, Анкорідж, у плані постачання, до якого буває нелегко дістатися — залежно від погодних умов.

"Сніг і туман — це великий фактор, тут немає лікарень. У нас є невелика клініка, де надають базову допомогу, але якщо у вас народилася дитина або потрібна операція, то добиратися туди потрібно літаком. Єдиний магазин, який у нас є, — це маленький сувенірний магазин на курорті моєї родини. Тут немає ні театрів, ні барів, ні ресторанів. У нас є два кафе, але це єдині заклади в місті", — сказала Саліна.

Незважаючи на численні проблеми, жінка заявила, що не планує переїжджати Фото: колаж Фокус

Попри численні проблеми, жінка заявила, що не планує переїжджати. Її чоловік Джаред вирішив перебратися в село з Детройта, штат Мічиган.

"Я дуже вдячна, що знайшла людину, яка хоче жити тут. Ми познайомилися на курорті моєї сім'ї та одружилися в травні 2020 року. Він у захваті від способу життя на Алясці — ми сподіваємося отримати власну ділянку землі та побудувати будинок", — додала дівчина.

Раніше Фокус повідомляв, що стародавнє село, прозване "британською Атландитою", може бути втрачене назавжди. Селище має багатовікову історію, яка лежить прямо біля берегів його піщаних пляжів. Містечко, в якому проживає близько 86 осіб, як і раніше приваблює туристів.

Також стало відомо, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговельним центром, що з'єднував Азію з Європою.