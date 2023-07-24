"Не розуміли, що відбувається": у США літак звалився на житловий будинок (фото)

Співробітники поліції виступили з попередженням, у якому попросили людей уникати району, прилеглого до місця аварії, у зв'язку з розслідуванням, яке почалося.

У США трьох людей госпіталізували після того, як невеликий літак врізався в житловий будинок у Техасі. Про це пише Daily Star.

За даними влади, аварія трапилася незадовго до полудня за місцевим часом, у неділю 23 липня, коли двоповерховий будинок у Джорджтауні був порожній.

Троє людей, які перебували на борту літака Beech BE35, двоє пасажирів і пілот, дістали травми, що не загрожують життю, і їх виписали з лікарні того самого дня, повідомили в поліцейському управлінні Джорджтауна.

"Вони були в дуже хорошому стані, враховуючи те, що сталося. Постраждалі були налякані, не розуміли, що відбувається. Вони виглядали дуже розгубленими. Ми допомогли їм спуститися з балкона. Вони намагалися стрибнути через дірку в даху. Ми відкрили горищні сходи, і допомогли їм спуститися ними", — розповів житель прилеглого району Ділан Кінг виданню KXAN.

За даними влади, аварія сталася незадовго до полудня за місцевим часом Фото: Georgetown Texas Fire Department

Тим часом пожежна служба Джорджтауна написала у Facebook, що наразі роботи на місці авіакатастрофи в 500 кварталі North Wood Drive тривають.

"Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) почне розслідування сьогодні вдень. Екіпажі залишатимуться на місці події для надання допомоги", — йдеться далі в повідомленні.

Співробітники пожежного департаменту також показали фотографії з місця катастрофи, на яких видно частини літака, що стирчать із даху. На місці події катастрофи працюють пожежні команди.

В поліції виступили з попередженням, у якому попросили людей уникати району, прилеглого до місця аварії, у зв'язку з розслідуванням, яке почалося.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).