Люди бояться зими: приморський курорт перетворюється на місто-привид із закінченням літа (фото)

Літо завжди було більш жвавою порою року для жителів курорту, а зиму вважали часом відновлення. Тепер місцеві підприємства побоюються зимових місяців і щороку борються за виживання.

Останніми роками гарне приморське містечко Вулакомб на узбережжі Девона є галасливим британським курортом для відпочинку влітку і майже порожнім взимку. Про це пише Daily Express.

Кількість людей, які купують другі будинки для відпочинку, призвела до зростання цін на житло, розмила громаду, і тепер місцеві жителі попереджають, що бізнес перебуває на межі краху, оскільки приблизно половина нових об'єктів нерухомості, що виставляються на продаж, призначена для відпочинку.

Літо завжди було більш жвавою порою року для приморського курорту, а зима раніше була для міста часом відновлення. Тепер це пора року, якої місцеві підприємства бояться і щороку борються за виживання. 32-річний Ніл, який працює в єдиному збереженому традиційному пабі Captain Jack's, поділився своїми переживаннями.

"Влітку в нас дуже багато народу, а взимку бувають дні, коли ніхто не приходить. Я б сказав, що більша частина села не працює взимку. Із семи або восьми пабів у селі працюватимуть тільки два або три", — сказав він.

Літо завжди було більш жвавою порою року для жителів курорту Фото: Airbnb

Ніл пояснив, що наразі паби та ресторани розраховують на те, що за літо вони зароблять достатньо грошей, щоб покрити витрати на зимові місяці, але він не вірить, що так триватиме, і пророкує, що люди почнуть йти.

"Через п'ять-десять років я не думаю, що це буде життєздатно. Особливо з урахуванням зростання тарифів. Доходить до того, що ти думаєш, що не вийде пережити зиму", — додав працівник пабу.

Ніл хотів купити будинок у селі, але був змушений переїхати в інше місце через стрімке зростання цін на житло.

Радник Грем Белл, провідний член Ради Північного Девона з житлових питань, повідомив, що за останні роки з ринку постійного житла зникло понад 630 об'єктів, оскільки кількість нерухомості, яку купують, збільшилася.

"Це зростання справило руйнівний вплив на місцеве населення та економіку: всі служби, від шкіл до аптек, насилу справляються зі скороченням чисельності населення. І навпаки, оскільки дедалі більше людей виселяється з села, місцева туристична індустрія зазнає труднощів із набором персоналу. У підсумку відвідувачів стає набагато більше, а зручностей для них — менше", — заявив радник Белл.

Містечко Вулакомб на узбережжі Девона взимку Фото: Woolacombe Sands Holiday Park

Він закликав уряд завершити розробку законопроєкту про вирівнювання цін і запровадити податок на премію для других будинків, а також "дозволити місцевим радам обмежувати кількість житла для відпочинку у своєму регіоні.

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Також стало відомо, що жінка мешкає в "найвіддаленішому селі у світі". Саліна Алсуорт пролетіла 321 кілометр, щоб пригостити вечерею свого чоловіка Джареда. Політ тривав понад годину, проте жінка залишилася задоволена сімейним прийомом їжі.