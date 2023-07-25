$16 тисяч замість війни: ексконсул РФ з Запоріжжя перемогла у конкурсі кулінарів в Уругваї

Зі слів російської ексдипломатки Катерини Германович, вона не могла працювати на Росію, яка напала на її Батьківщину і принесла стільки болю та сліз. На конкурсі вона перемогла завдяки українському медівнику.

Колишня російська громадянка Катерина Германович облишила роботу у консульстві РФ через вторгнення Росії в Україну. Після цього вона почала пекти торти й перемогла на кулінарному конкурсі в Уругваї. Про деталі її минулої кар'єри та нового життя ідеться в інтерв'ю агентству AFP.

40-річна жінка відмовилась від дипломатичної кар'єри й перекваліфікувалась в кулінара, розповіла вона в інтерв'ю. Після цього взяла участь у кулінарному конкурсі Bake Off Uruguay з призовим фондом близько 16 тис. дол. (або 600 тис. песо).

Катерина Германович розповіла, що народилась у Запоріжжі, але в дитячому віці разом з батьками та сестрами переїхала до Москви. Пізніше здобула дипломатичну освіту і будувала кар'єру в МЗС РФ. Станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну працювала на посаді консула в Монтевідео — найбільшому місті Уругваю.

Підростаючи, дитиною часто відвідувала Україну — Запоріжжя та Крим, — згадувала Катерина. Тому після вторгнення РФ її вразив і сам напад, і те, як з нею припинили спілкуватись родичі з Києва.

У березні 2022 року Германович подала у відставку. Описуючи свій стан у той час, вона порівняла війну з болем: "це біль, який ніколи не зникне". Жінка не могла уявити, як працюватиме на уряд, який "бомбить мою країну". Тому відмовилась від 10-річної кар'єри в дипломатії й залишилась без роботи у далекому Уругваї.

Катерина досі має громадянство РФ, ідеться у матеріалі журналістів. Однак збудувала нове життя в Уругваї — почала пекти торти та створювати десерти. Взяла участь у кулінарному конкурсі Bake Off Uruguay й перемогла, змагаючись з 14-тьма суперниками.

Катерина Германович - переможниця Bake Off Uruguay

Деякі деталі перебування у конкурсному таборі Катерина показала на сторінці Instagram. Розповіла, що у таборі була досить приязна атмосфера — про це свідчать її світлини поруч з суперниками.

Катерина Германович - поруч з суперницями

Перемогу жінка присвятила своїй бабусі: "Моя бабуся була моїм натхненням. Саме вона мала терпіння навчити мене і моїх сестер готувати".

Переможний рецепт — український медівник. Інгредієнти та процес приготування Германович описала у соцмережі.

Катерина Германович поділилас рецептом медівника, який приніс пеермогу

Наразі Катерина чекає третю дитину від камерунського футболіста Алена Йомбі та планує відкрити відділ десертів у суші-ресторані в Монтевідео. Повертатись до Росії не планує, особливо з огляду на те, що має 16-річного сина, якому загрожуватиме мобілізації до російської армії.

Нагадуємо, тиждень тому групу росіян на підпитку побили у Чорногорії. На відео видно, як їх вигнали з ресторану, у який вони з'явились, попередньо розтрощивши туристичне агентство, розташоване неподалік.

Між тим у Мілані невідомий чоловік побив підлітка, який робив зауваження росіянці: запитав, навіщо вона перебуває на "загниваючому заході". Проаналізувавши відео, OSINT-розслідувачі з'ясували ім'я та адресу хулігана.