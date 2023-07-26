Тіло зниклого фермера знайшли в череві величезного 4-метрового крокодила (фото)

Гігантська рептилія важила близько 126 кг і мала довжину понад 4 метри. Пошукова операція завершилася після того, як тіло жертви було витягнуто зі шлунка тварини.

У Малайзії тіло зниклого 60-річного фермера Адді Бангса було знайдено в череві величезного 4-метрового крокодила, якого місцеві жителі розрізали на частини на очах у його переляканої сім'ї. Про це пише The Sun.

Літній чоловік вважався зниклим безвісти чотири дні, перш ніж співробітники Департаменту дикої природи штату Сабах поклали край трагічним пошукам, розкривши живіт масивної рептилії. Вони витягли останки Бангси і їх поклали в пластиковий пакет.

Начальник пожежно-рятувальної станції Тавау Джемішин Уджін підтвердив, що члени сім'ї загиблого були присутні під час розтину шлунка крокодила рано вранці. Під час подальшого розслідування підтвердилася особистість жертви, оскільки всі частини тіла було знайдено всередині істоти.

Уджин заявив, що на четвертий день пошуків Бангси їхня команда отримала інформацію про те, що рятувальники виявили самця крокодила, який, як припускають, проковтнув людину.

Гігантська рептилія важила близько 126 кг і мала довжину понад 4 метри Фото: иисус

Подальше розслідування підтвердило факт виявлення рептилії та її причетність до загибелі Бангси. Тварину було застрелено приблизно о 3 годині ранку 22 липня, а її живіт було розкрито приблизно о 9 годині ранку наступного дня, коли прибули члени сім'ї.

Гігантська рептилія важила близько 126 кг і мала довжину понад 4 метри. Пошукова операція завершилася об 11 годині ранку після того, як тіло жертви було витягнуто зі шлунка крокодила.

Раніше Фокус повідомляв, що в Камбоджі 40 крокодилів з'їли власника ферми, де вирощують рептилій. За даними поліції, тварини відірвали і проковтнули обидві руки та ногу чоловіка, все його тіло було в слідах від укусів. Загиблого роками закликали припинити розводити рептилій, але він продовжував і навіть очолював асоціацію місцевих крокодилячих ферм.

Також стало відомо, що австралієць вижив під час нападу крокодила. В інтерв'ю місцевим журналістам потерпілий розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але потім зрозумів, що має справу з кровожерливою рептилією.