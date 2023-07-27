"Навіть не гребують": наркодилери в Британії знайшли новий спосіб використовувати дитяче харчування

Грабіжники систематично крадуть товари з полиць. Водночас найчастіше вкраденою продукцією стає дитяча молочна суміш, яку дилери використовують для розведення тапродажу наркотиків.

На групу магазинів Co-op Food стали масово нападати злодії. Примітно, що найпопулярнішим вкраденим продуктом стала дитяча суміш. Про це повідомляє видання The Sun.

Дженні Аллейн, голова відділу ризиків магазинів, сказала, що грабіжники систематично крадуть товари з полиць. Водночас найчастіше вкраденою стає дитяча молочна суміш, яку злочинці використовують для розведення та продажу наркотиків. Крім того, злодії не гребують й іншими товарами — м'ясом, кавою, предметами особистої гігієни та побутовою хімією.

Один із магазинів Co-op Food зазнав нападів 4 разів за день.

Імовірно, місцеві жителі йдуть на постійні крадіжки через низький рівень життя — інакше вони б не змогли купити собі їжі.

"Ці люди приходять і тягнуть товари по чотири полиці за раз у будівельні сумки та навіть у сміттєві баки. Це мародерство", — заявила Дженні Аллейн.

Нагадаємо, що 2022 року у Великій Британії суттєво збільшилася кількість людей, які стали жертвами шахраїв, а загальна сума вкрадених у британців коштів сягає 1,2 млрд фунтів стерлінгів. Такі цифри дали змогу генеральному директору банківської асоціації Девіду Постінгсу заявити, що Велика Британія стала свого роду столицею шахрайства.