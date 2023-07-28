Спека 40 градусів: ведмедиця з ведмежам скупалися в басейні жінки (відео)

Власниця приватного будинку зняла відео диких звірів, які охолоджувалися в її басейні.

Американці шукають способи боротьби з високою температурою повітря під час однієї з найсильніших теплових хвиль за останні роки. Судячи з кадрів, знятих у Каліфорнії, тварини намагаються робити те саме. Про це повідомляє KTLA5.

Власниця будинку в південній частині штату Каліфорнія зняла відео ведмедиці з ведмежам, які купалися в її басейні.

Ведмеді забрели на територію будинку в Каліфорнії

Цей випадок стався минулої середи, 26 липня, коли температура повітря доходила приблизно до 33 градусів за Цельсієм.

На знятих кадрах — бурі ведмеді плескаються у відкритому басейні.

За даними метеорологів, спека протримається у штатах на Середньому Заході, Північному Сході та південній частині США ще приблизно близько тижня.

На відео ведмеді б'ються на краю басейну, а потім ведмедиця опускає воду, яка вихлюпується назовні. Клишоногі недовго грають у воді, а потім ведмежа вибирається на плитку.

Ведмеді забрели на територію будинку в Каліфорнії Ведмеді забрели на територію будинку в Каліфорнії Ведмеді забрели на територію будинку в Каліфорнії Ведмеді забрели на територію будинку в Каліфорнії

Повідомляється, що ймовірність побачити подібні сцени в Каліфорнії зросла через високу спеку і те, що люди більше часу проводять на відкритому повітрі.

Служба національних парків радить триматися від ведмедів на відстані, уникати різких рухів, які можуть налякати тварину.

Напади ведмедів відбуваються порівняно нечасто. Більшість проявляють агресію тільки, якщо відчувають небезпеку, щоб захистити дитинчат або їжу.

Нагадаємо, що величезний бурий ведмідь напав на групу туристів, яким вдалося відлякати звіра криками.

Також повідомлялося, що в Атлантиці три горбатих кити одночасно вистрибнули з води. За словами автора відео, подібне вдається зняти раз у житті.