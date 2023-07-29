Наче змії повзуть під шкірою: "чоловік-демон" похизувався новими імплантами (фото)

На процедуру чоловік витратив 6500 доларів і шокував мережу своїми оновленнями.

Уругвайський прихильник модифікації тіла Віктор Перальта, якого називають "реальним демоном" витратив майже 6500 доларів, щоб встановити собі "сатанинські" імплантати змії в обидві руки. Про це пише nypost.com.

Процедура зі "змією" тривала годину і передбачала встановлення Віктору шести імплантів. Чоловік заявив, що хотів оновити свою зовнішність, тому що "бачить себе помітно відмінним від інших істот".

"Ми всі унікальні фігури в грі життя, і [це] робить мене набагато оригінальнішим і ближчим до того, як я хочу виглядати", — заявив він.

Віктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Для свого останнього оновлення тіла Віктор вирішив використати зміїний імплант, у якому палиці вставляються в тіло людини, щоб створити вигляд змії, що повзає під шкірою.

Попри жахливу на вигляд операцію, шанувальник імплантів стверджує, що процедура не була болючою.

"Мені було не боляче, тому що я обрав їх добровільно, щоб отримати кінцевий результат", — заявив Віктор про свої змієподібні імпланти.

Віктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Багато підписників в Instagram не поділяють захоплення уругвайця імплантатами.

"Подаєте поганий приклад дітям", — розкритикував Віктора один із підписників, а інший написав: "Вдома все гаразд?"

Віктор Перальта до експериментів над своїм тілом.

Але Віктор не зневажає хейтерів, стверджуючи, що це його тіло, а отже, його вибір.

"Люди реагують по-різному: здивування, цікавість і страх", — стверджував він. "У мене немає часу на [негатив], тому я отримую красу лише від людей, які приймають мене таким, яким я є. Моє тіло — це моє рішення, а моє життя — не їх", — говорить чоловік.

53-річний Віктор Гюго Перальта і його дружина Габріела Перальта наразі тримають першість у Книзі рекордів Гіннесса як пара з найбільшою кількістю змін тіла. Вони мають 100 змін тіла на двох, включаючи мікрошкіру, пірсинги і імпланти в тілі.

Віктор Перальта з дружиною / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Нагадаємо, що дівчина розлучилася зі своїм хлопцем після перегляду фільму про Барбі.

Раніше повідомлялося, що чоловік зробив татуювання зі "списком справ на день" на долоні. Чоловік зробив так, що більше ніколи не забуде про свої плани на день.