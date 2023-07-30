Небезпечні для людей: смертоносні азійські шершні атакують Британію (фото, відео)

Побоювання з приводу можливої навали небезпечних комах зросли після того, як азійський шершень був помічений в одному з міст Британії. Він може впорскувати отруту, яка вражає нервову систему і може призвести до тимчасового паралічу.

Доктор Каран Радж пояснив, яку небезпеку для людини може становити шершень-вбивця — на тлі нових випадків виявлення цієї страшної істоти у Великій Британії. Про це пише Daily Mail.

Побоювання з приводу можливої навали небезпечних комах зросли після того, як азіатський шершень був виявлений у Плімуті минулої неділі. Поява цього виду викликала офіційне попередження про необхідність бути "напоготові", щоб запобігти поширенню цього виду.

Азійський шершень має жало діаметром чверть дюйма і, за словами доктора Раджа, "може впорскувати отруту, звану мандаротоксином, яка є нейротоксином і вражає нервову систему". Лікар пояснив, що це може призвести до тимчасового паралічу і втрати чутливості в місці укусу. Він також є некротоксином, тобто може спричиняти загибель клітин, а для тих, у кого є алергія на отруту, це може бути смертельно небезпечно.

Доктор Каран Радж пояснив, яку небезпеку для людини може становити шершень-вбивця Фото: TikTok/dr.karanr

Він додав, що у тих, хто страждає на алергію на укус, може розвинутися анафілактичний шок, що може призвести до набряку очей, рота і горла. Крім того, це може призвести до тяжких порушень дихання і різкого падіння артеріального тиску, що може призвести до зупинки серця.

"Отрута, що виділяється під час багаторазових укусів, може викликати відмову нирок, що в кінцевому підсумку може призвести до поліорганної недостатності", — сказав доктор Радж

Видання зазначає, що хоча у Великій Британії цьогоріч від азійський шершня не загинула жодна людина, в Японії від цієї комахи-вбивці, за деякими даними, помирає від 30 до 50 осіб на рік.

З моменту публікації відеоролика в TikTok доктор Радж отримав сотні коментарів від переляканих глядачів.

"Мене вжалила одна з них, і я три дні не міг ступати правою ногою", — написав один із користувачів TikTok

Фахівці з комах також попереджають про загрозу, яку шершні-вбивці становлять для бджіл, і закликають населення повідомляти про всі випадки їхньої появи. Азійські шершні, які за розмірами менші за місцевих шершнів, харчуються медоносними бджолами та тому становлять серйозну загрозу для їхніх популяцій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії "супер щури" захопили будинок викладача. Грем Шарп і його дружина почули, як гризуни бігали по стелі їхньої спальні, після чого вирішили викликати фахівців. Сімейна пара зателефонувала в компанію по боротьбі зі шкідниками, яка виявила, що щури залізли в будинок і оселилися в стінах.

Також стало відомо, що британка годує одну й ту саму "сім'ю" лисиць протягом 25 років. Шерон Г'юз уже тривалий час кидає пухнастим звірам на сніданок ласощі на кшталт булочок із ковбасою. Жінка не лише годує тварин, а й піклується про їхнє здоров'я.