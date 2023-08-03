"Відмовили у вині": літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки (відео)

Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".

У США авіакомпанія United Airlines заборонила жінці літати їхніми рейсами після того, як вона змусила пілотів відхилитися від наміченого маршруту. Про це пише The Insider.

Пасажирка перебувала на борту рейсу 1813 авіакомпанії United 25 липня, який мав летіти з Х'юстона до Лос-Анджелеса, йдеться в заяві United.

Пілоти літака змушені були зробити посадку у Фініксі, оскільки пасажирка поводилася "деструктивно" і "відмовилася виконувати вказівки стюардеси повернутися на своє місце". Компанія United не встановила особу жінки.

Користувач Блейк Перкінс, який був пасажиром того самого рейсу, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з відео Перкінс написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".

"Ще одне відео про жінку, яку ми назвали Карен. Вона не могла отримати своє вино. Нам довелося посадити літак, щоб її випроводили, що призвело до ще більших затримок, ніж ті, що вже були. Через вино", — написав Перкінс у підписі до одного з відеороликів, опублікованих у четвер, неправильно написавши слова "інший" і "літак".

Жінка продовжувала відмовлятися зайняти своє місце Фото: колаж Фокус

На іншому відеозаписі видно, як дві стюардеси просять пасажирку залишатися на своєму місці й кажуть їй, що в разі відмови її буде заарештовано. Жінка продовжувала відмовлятися зайняти своє місце.

"Я знала, що ви п'єте вино, а вам це заборонено. І все одно я дозволила вам піднятися на борт літака", — каже стюардеса в ролику.

Згідно із заявою United, жінку було знято з рейсу, і їй було заборонено користуватися послугами авіакомпанії.

"Співробітники правоохоронних органів зустріли літак після прибуття і зняли пасажирку, після чого рейс вилетів до Лос-Анджелеса ввечері того ж дня. На час розгляду цього питання клієнту було заборонено літати в майбутньому рейсами United", — повідомили в компанії виданню Insider.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).