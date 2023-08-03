"Схожий на НЛО": плавучий ресторан у глушині дивує туристів своїм виглядом (фото)

Плавучий ресторан, відкритий 2022 року, пропонує страви, засновані на вивченні екологічно чистих морепродуктів. Конструкція покрита 9 000 сталевими пластинами, схожими на луску, і важить 1256 тонн.

Плавуча будівля The Salmon Eye, розташована в глушині, в норвезькому Хардангерфіорді, являє собою величезну сріблясту сферу посеред води, всередині якої є особливий ресторан Iris. У ньому подають страви з інгредієнтами, "схожими на інопланетні". Серед них міцелій, ламінарія та водорості. Про це пише Daily Star.

Норвезькі фіорди здавна приваблюють туристів, оскільки їхні краєвиди мають незвичайний вигляд. Гори, долини та засніжені вершини оточують яскраво-блакитні води скандинавських водних шляхів.

Тепер відпочивальники можуть насолодитися не тільки краєвидами, а й поїсти в ресторані, що нагадує НЛО. Заклад Iris, схожий на розколотий космічний корабель, знаходиться всередині величезної сріблястої сфери. Він знаходиться посеред блискучої води, а по обидва боки від нього тягнуться скелі.

Конструкція покрита 9 000 сталевими пластинами, схожими на луску, і важить значні 1256 тонн. Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що чотириповерхова будівля на плаву дійсно нагадує риб'яче око і називається, відповідно, The Salmon Eye (Око лосося). Плавучий ресторан, відкритий 2022 року, пропонує страви, засновані на вивченні екологічно чистих морепродуктів. Конструкція покрита 9 000 сталевими пластинами, схожими на луску, і важить значні 1256 тонн.

НЛО-подібна конструкція має один поверх під водою. Навесні в центрі будівлі відкрився ресторан Iris, який швидко завоював популярність у соціальних мережах. Дістатися до місця відпочинку можна тільки на човні.

У TikTok відпочивальники порівнюють "риб'яче око" з космічним кораблем із наукового фільму "Прибуття". Інші зазначають, що це схоже на фільм жахів "Меню", де гості вирушають у віддалений ресторан, щоб скуштувати вишукані страви.

"Я впевнений, що саме про цей ресторан говорили сценаристи, надихаючись фільмом", — зауважив один чоловік.

До складу страв входять цікаві та екологічно чисті продукти з океану Фото: Restaurant Iris

На щастя, у норвезькому ресторані люди перебувають у цілковитій безпеці. Шеф-кухар Аніка Мадсен пригостить відпочивальників стравами, до складу яких входять цікаві та екологічно чисті продукти з океану.

Одночасно в ресторані можуть обідати лише 24 людини, тож це досить ексклюзивне місце. Охочі відвідати будівлю, що нагадує космічний корабель, можуть провести в ній дві години за 27 фунтів стерлінгів, але без їжі.

Раніше Фокус повідомляв, що затонулий круїзний лайнер став туристичним об'єктом. У 2020 році під час плавання судно натрапило на риф. Було подано сигнал лиха, і всі пасажири були благополучно доставлені на берег. Капітан судна привів корабель у бухту Родерік і посадив його на мілину, щоб запобігти затопленню, оскільки судно сильно кренилося на бік.

Також стало відомо, що приморський курорт перетворюється на місто-привид із закінченням літа. Літній сезон завжди був більш жвавою порою року для жителів невеликого прибережного містечка, а зиму вважали часом відновлення. Тепер місцеві підприємства побоюються зимових місяців і щороку борються за виживання.