Покинута вже 25 років: пасажирів метро випадково відправили на "секретну" станцію (фото)

Станція практично не використовується з початку століття, окрім як для потреб регулювання руху поїздів і деяких зйомок телепередач і кінофільмів.

У Великій Британії через "непорозуміння" люди не могли зрозуміти, як поїзд, що прямував до Вестмінстера, заїхав на станцію метро Чарінг-Кросс (Charing Cross), закриту вже 25 років. Про це пише Daily Star.

Пасажири лондонського метро були шоковані, коли вони потрапили на занедбану станцію, яка не використовується з 1999 року.

"Вибачте, я поняття не маю, що сталося", — зізнався машиніст поїзда.

У неділю (30 липня) поїзд східного напрямку Ювілейної лінії прямував із Грін-парку до Вестмінстера, і все йшло нормально, поки те, що пізніше назвали "непорозумінням", не змусило людей здивуватися.

"Я помітив, що станція Вестмінстер має незвичний вигляд, а коли потяг сповільнив хід, я помітив, що на кругових покажчиках написано Чарінг-Кросс, а не Вестмінстер", — розповів BBC один із пасажирів.

Проблема з вищезазначеним пунктом призначення полягає в тому, що його практично не використовують від початку століття, окрім як для потреб регулювання руху поїздів і деяких зйомок телепередач і кінофільмів.

Представники транспортної служби Лондона заявили, що цей казус стався внаслідок "непорозуміння" Фото: London Transport Museum

"Машиніст поїзда виступив по внутрішньому зв'язку і дослівно сказав: "Вибачте, я й гадки не маю, що сталося", а весь поїзд стояв у заціпенінні. Один хлопець навіть спробував натиснути на кнопку відкриття дверей!", — продовжив неназваний пасажир.

Представники транспортної служби Лондона заявили, що цей казус стався внаслідок "непорозуміння". Машиніст посміхаючись сказав, що диспетчерська в Грін Парку спрямувала поїзд неправильною колією.

"Я все ще вражений тим, що трапилося, можливо, тому, що мені дісталася безплатна поїздка на занедбану станцію метро", — сказав один із пасажирів.

За словами представників компанії, поїзд "одразу ж повернувся в Грін Парк, щоб дати можливість пасажирам вийти".

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