Купили задешево: брати продали Ілону Маску "знахідку в стилі Бонда" за велику суму

Чоловік, який купив таємничий контейнер для зберігання всього за 100 доларів, виявив усередині знамениту річ, за яку він разом із братом отримав 997 тисяч доларів у 2013 році.

Брати зі США, які купили контейнер задешево, навіть не уявляли, наскільки цінною виявилася їхня рідкісна знахідка в стилі Джеймса Бонда, поки Ілон Маск не забрав її з аукціону. Про це пише Daily Star.

У 1989 році американський хлопець разом зі своїм братом відкрив контейнер і виявив усередині один із найвідоміших автомобілів в історії кіно. З першого погляду брати не надали цьому значення, оскільки, заглянувши всередину, вони побачили лише "гігантську брилу, накриту ковдрою". Але придивившись, вони побачили безколісний білий спортивний автомобіль з пом'ятим дахом.

Сім'я вирішила провести експертизу автомобіля, під час якої з'ясувалося, що це знаменитий підводний човен Джеймса Бонда з фільму "Шпигун, який мене любив". Авто Lotus Esprit, яке на зйомках називали "Мокра Неллі", коштувало понад 100 000 доларів, і його було побудовано в 1970-х роках.

Авто Lotus Esprit вважається одним із найвідоміших автомобілів в історії кіно Фото: Wikipedia

У фільмі 1977 року з Роджером Муром і Барбарою Бах у головних ролях машина брала участь у погоні на вершині гори, а потім занурилася в океан. Коли автомобіль опинявся у воді, його колеса стискалися, і він перетворювався на обтічний підводний човен. Повідомляється, що для зйомок сцени погоні використовувалися щонайменше два автомобілі, для підводних зйомок — три, а для зйомок подорожі на підводному човні — ще один.

Даг Реденіус, співзасновник Фонду Яна Флемінга, оцінив рідкісну знахідку.

"Спочатку вони справді не знали, що це таке. Вони навіть не уявляли, наскільки цінною була їхня знахідка. Приблизно через 24 роки після дорогої знахідки автомобіль було виставлено на аукціон", — сказав він

За повідомленням газети The Guardian, Ілон Маск обійшов конкурентів і придбав підводний автомобіль на аукціоні в Лондоні, купивши його за 997 тисяч доларів у вересні 2013 року. Хоча спочатку він придбав Lotus Espirit як анонімний покупець, пізніше він зробив заяву з приводу культового автомобіля Джеймса Бонда.

Ілон Маск обійшов конкурентів і придбав підводний автомобіль на аукціоні в Лондоні Фото: Flickr

"Коли я був маленькою дитиною в Південній Африці, мені було дивно дивитися, як Джеймс Бонд у фільмі "Шпигун, який мене кохав" від'їжджає на своєму Lotus Espirit від пірсу, натискає кнопку, і машина перетворюється на підводний човен під водою. Я був розчарований, коли дізнався, що насправді він не може трансформуватися. Я збираюся дооснастити його електричною силовою установкою Tesla і спробувати зробити так, щоб він перетворювався по-справжньому", — розповів Маск.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який втратив 6,5 млн фунтів, відсидів у в'язниці і жив на вулиці. Лі Раян, який зірвав великий джекпот, витратив гроші на величезний особняк, два супербайка Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. До 2010 року чоловік розорився і залишився без даху над головою.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.