Світом правитиме ШІ: "мандрівник у часі" побував у 6000-му році (відео)

За словами чоловіка з Великої Британії, широкий загал дізнається про існування телепорту вже за кілька років. Тоді він планує знову завітати в майбутнє, щоб знайти друга, який так і не повернувся в реальність.

Чоловік із Великої Британії вважає себе "мандрівником у часі" і як доказ показав знімок із 6000-го року, який йому вдалося нібито особисто зробити. Про це пише видання Mirror.

Хлопець зустрівся з репортером, щоб розповісти йому про те, як житиме світ і люди в ньому через кілька тисяч років. Також він поділився деякими секретними технологіями, якими користуватиметься людство.

У майбутнє він потрапив не просто так, а став частиною секретної програми, яка нібито проходила в 1990-х роках. При цьому, він змушений ховатися, адже за такі розповіді йому можуть погрожувати.

Подорож у 6000-й рік: чого очікувати людству

За словами чоловіка з Великої Британії, на той час телепорт буде буденністю і кожен охочий зможе цим скористатися. При цьому, в іншому вимірі доведеться бути невидимим. Люди не зможуть втручатися в історію, вони виступатимуть як спостерігачі.

Людьми на той час правитиме штучний інтелект (ШІ), який без помилок виконує завдання і розпізнає людські емоції. Також ШІ зможе передбачати майбутнє, однак для чого ця функція, коли є машина часу, чоловік не уточнив. При цьому, знищувати людство ніхто не буде.

Водночас людство активно освоюватиме Всесвіт, а люди можуть знайти цифрове безсмертя, лише завантаживши свою свідомість у комп'ютер.

Проблему з перенаселенням також буде нібито розв'язано, адже люди зможуть у 6000-му році зменшуватися в розмірах. Відповідно, житимуть у меншому просторі та потребуватимуть менше ресурсів. Усе так, як у голлівудському фільмі "Коротше" з Меттом Деймоном.

"Мандрівнику в часі" також вдалося зробити фотографію одного з міст, але вона розмита. Що саме це за місце — він не уточнив, адже це, на його думку, сильно вплине на хід історії.

Широкому загалу тема подорожей у часі стане відомою до 2028 року. Тоді чоловік планує повернутися назад і знайти свого друга, який так і не повернувся назад у реальність. Його товариш нібито пройшов процедуру оцифрування свідомості, але не знав, що процедура одностороння.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що "мандрівник у часі" розповів, коли буде розкрито "секрет вічного життя". Іно Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.