Впала з неба: на жінку одночасно напали змія та яструб (відео)
Пенсіонерка Пеггі Джонс боялася, що помре, коли під час стрижки газону на неї напали одразу дві небезпечні тварини. Раніше жінка вже пережила один укус змії.
64-річна Пеггі Джонс косила траву на орендованій ділянці в Сілсбі, штат Техас, США, коли з неба впала 4-футова (трохи більше ніж 1,2 метра) змія, впала їй на руку і почала нападати на неї. Однак на цьому неприємності для жінки не закінчилися, яструб спустився вниз, щоб спробувати зловити рептилію, і при цьому пошкодив їй руку. Про це пише The Mirror.
Пенсіонерка боялася, що помре, коли на неї напали яструб і змія. Американка підстригала задній газон одного з орендованих будинків, що належить їй та її чоловікові Венделу Джонсу, коли з неба впала рептилія, приземлилася на її руку і напала на неї.
Секунди потому, коли змія одночасно стискала її праву руку і кілька разів ударила по обличчю, на неї налетів голодний яструб і вчепився в неї кігтями, намагаючись схопити свій обід. Несподівана атака на кричущу жінку, що сталася трохи більш як два тижні тому, закінчилася тільки тоді, коли хижак, нарешті, схопив свою лускату їжу і полетів.
Пеггі, яка кричала "Господи, допоможи мені" під час нападу, побігла до чоловіка, який терміново доставив її в лікарню. Жінка боялася, що ймовірна отруйна змія пошкодила їй зір, оскільки вона не могла нормально бачити правим оком.
"Змія так сильно стискалася, а я розмахувала руками в повітрі. А потім цей яструб пронісся вниз, раз по раз дряпаючи кігтями мою руку. Я просто повторювала: "Допоможи мені, Ісусе! Допоможи мені, Господи!". Я кричала і волала. Чоловік не розумів, що я говорю. Я думала, що мене вкусила змія", — розповіла американка.
У лікарні пенсіонерці обробили порізи, завдані яструбом, і синці від змії, що обвилася навколо її руки.
"Коли я розповіла лікарям про те, що трапилося, вони були здивовані. Мені сказали, що на моїх окулярах щось є. Вони їх почистили, я думаю, що це була отрута. Єдине, що ми можемо припустити, це те, що яструб спіймав змію, впустив і приземлився на мене, тому що рептилії не літають", — розповіла постраждала пенсіонерка.
Примітно, що раніше Пеггі вже пережила укус змії.
"Я почуваюся найщасливішою людиною на світі, яка пережила це", — додала жінка.
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