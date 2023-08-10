Жителям Північної Кореї наказали захищати портрети династії Кім від шторму

Північнокорейці повинні "насамперед" дбати про збереження портретів своїх лідерів, а також статуй, мозаїк, фресок та інших пам'яток членів сім'ї Кім.

Жителі Північної Кореї повинні приділяти першорядну увагу збереженню портретів своїх лідерів, під час тропічного шторму. Про це пише NDTV.

Шторм "Ханун", який обрушився на Японію, а потім попрямував звивистим маршрутом у бік Корейського півострова, має дійти до Північної Кореї на початку п'ятниці.

Стихійні лиха, як правило, сильніше позначаються на ізольованій і бідній Півночі через слабко розвинену інфраструктуру, а вирубка лісів зробила її вразливою для повеней.

Однак офіційна газета Пхеньяну написала, що північнокорейці повинні "насамперед" дбати про збереження портретів своїх лідерів, а також статуй, мозаїк, фресок та інших пам'яток династії Кім.

Портрети батька і діда нинішнього лідера Кім Чен Ина повсюдно прикрашають кожен дім і офіс у країні.

Портрети батька і діда нинішнього лідера Кім Чен Ина повсюдно прикрашають кожен будинок і офіс у країні Фото: yna.co.kr

Центральне телеграфне агентство Пхеньяна заявило в четвер, що "всі галузі та підрозділи" країни "проводять динамічну кампанію з подолання катастрофічних аномальних кліматичних умов".

"Було оголошено попередження про сильний вітер, зливу, приливну хвилю і шторм", — ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що співробітники сільськогосподарського сектору також докладають зусиль щодо попереджувального захисту врожаю від тайфуну. Північ періодично страждає від голоду: у середині 1990-х років загинули сотні тисяч людей — за різними оцінками, мільйони. У лютому в країні було проведено партійну нараду високого рівня, спеціально присвячену проблемам нестачі продовольства і сільського господарства.

Раніше Фокус повідомляв, що будинок звалився в річку під час повені. Житло було однією з щонайменше двох зруйнованих будівель. Дерева, які росли поруч, також розділили їхню долю.

Також стало відомо, що в містах Європи вирують повені. У Словенії загинули щонайменше шестеро людей. Серед них були двоє громадян Нідерландів, які, як вважають, постраждали від блискавки, і четверо словенців, які, ймовірно, потонули. Ще одна жінка загинула в Австрії.