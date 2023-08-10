"Усе зникло": у США влада змушує чоловіка платити за помилкове знесення свого будинку (відео)

Еверетт Тріподіс і його мати купили столітній будинок як інвестицію і займалися його перебудовою, коли міська влада ухвалила рішення про його знесення. Тепер чоловік має сплатити всі витрати за руйнування власного житла.

У США Еверетт Тріподіс з Атланти втратив свій будинок після того, як міська влада помилково знесла його. Чоловікові загрожує судовий позов про конфіскацію всього майна, якщо він не сплатить витрати на знесення в розмірі 68 000 доларів. Про це пише Oddity Central.

Наразі ділянка американця в історичному районі Атланти West End пустує, але ще кілька місяців тому він дійсно володів будинком, який міська влада знесла без попередження.

Формально листи з повідомленням про те, що будинок визнано непридатним для проживання, було розіслано, але не за тією адресою, а за іншим поштовим індексом, приблизно за 1,4 милі (2,25 км) від будинку.

Тріподіс і його мати купили столітній будинок як інвестицію і займалися його перебудовою, коли міська влада ухвалила рішення про його знесення. Крім цього, вони подали в суд на власника будинку і погрожують звернути стягнення на порожню землю, якщо він не відшкодує вартість знесення в розмірі 68 тисяч доларів.

"Сам ордер на знесення давав місту і його підряднику право зруйнувати будинок на зовсім іншій вулиці й в зовсім іншому поштовому індексі. У мене не вкладається в голові, як вони могли помилково надіслати їх не за тією адресою. Одного ранку я приходжу до підрядника, а весь будинок зник. Усе зникло. Нічого, крім бруду", — сказав Тріподіс в інтерв'ю телеканалу Channel 2 Action News.

Якщо чоловік на оплатить знесення будинку, то влада може забрати його ділянку Фото: WSB-TV

Колишній власник будинку подав позов про відшкодування збитків, але міська влада Атланти не тільки відмовилася платити, а й подала до суду на самого чоловіка, погрожуючи звернути стягнення на його власність, якщо він не сплатить витрати зі знесення.

Вони стверджують, що "майно має бути продано з публічних торгів, якщо одна або кілька зацікавлених сторін не нададуть повну викупну суму", яка складається з первісної вартості знесення плюс відсотки, що загалом становить понад 68 000 доларів.

Сам Еверетт Тріподіс уже подав до суду на місто за неправомірне знесення його власності, але його справа застрягла в системі Фултонського суду, і в нього є лише кілька тижнів, щоб відповісти на позов про позбавлення права власності.

Раніше Фокус повідомляв, що будинок звалився в річку під час повені. Житло було однією з щонайменше двох зруйнованих будівель. Дерева, які росли поруч, також розділили їхню долю.

Також стало відомо, що жінка купила покинутий будинок із "дорогим скарбом". Житло було закинуте з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно ще було обставлене вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.