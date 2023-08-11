У США подружня пара ютуберів "розбагатіла" завдяки таємничій посилці Amazon (відео)

Джеймі та Сара Макколі вже давно купують піддони з поверненими товарами, щоб перепродати їх і отримати максимальний прибуток. Подружжя не знало, що саме знаходиться всередині їхньої посилки.

Ютубери Джеймі та Сара Макколі, подружня пара з Мічигану (США), вирішила ризикнути, заплативши 635 доларів за таємничий піддон Amazon із поверненими товарами, і "зірвала джекпот". Про це пише The Mirror.

Подружжя не могло повірити у свою удачу, коли дізналося, що знаходиться всередині їхньої посилки. Заплативши за палету всього 635 доларів, вони тепер можуть отримати трохи більше ніж 3 тисяч доларів за продаж нових речей.

Пара регулярно викладає на YouTube свої покупки, і у своєму останньому відеоролику вони розпакували новий таємничий вантаж з Amazon. Ставши професіоналами у виборі хороших піддонів, вони діляться порадами зі своїми глядачами. За оцінками подружжя, вартість вмісту їхньої посилки становить 3 062 американські долари.

Видання зазначає, що купуючи такі палети Amazon деякі щасливі люди можуть стати багатшими, перепродавши отриманий ними вміст. Однак не завжди такий ризик окупається. Такі піддони часто складаються з товарів, які повертають покупці продавцю. Серед них можуть бути як поламані речі, так і нові.

"Наша стратегія зазвичай полягає в тому, щоб вибрати палету, в якій ми бачимо один або два товари, які, як ми сподіваємося, продати більшу частину речей. Саме тому Джеймі вибрав цей піддон, на якому є щось на кшталт зварювального апарату, а все інше має бути бонусом", — пояснює Сара.

вартість вмісту посилки становить 3 062 американські долари Фото: JAMIEANDSARAH/youtube

Подружжя знайшло у своїй посилці нерозпечатаний посуд для запікання, а також нерозпечатаний дорогий спа-салон для ніг і товари для тварин, які "зазвичай дуже добре продаються в Інтернеті". Порившись у коробках, подружжя знайшло також золоту люстру вартістю близько 100 доларів.

Крім прибуткових речей, вони також пояснюють, що можна отримати зламані, дивні й непридатні для використання товари — наприклад, металеві ніжки для меблів, які вони знайшли у своєму піддоні. Ті речі, які вони не можуть продати, наприклад, вживану постільну білизну, подружжя віддає благодійним організаціям і групам, які потребують безплатних речей.

Одним із предметів, який змусив Сару стрибати від радості, був дизайнерський чайник Caraway з нержавіючої сталі. Джеймі спочатку поставився до нього як до предмета, який коштуватиме всього 30 доларів, поки його дружина не сказала, що за нього можна виручити близько 200$.

Серед інших великих знахідок пари — зварювальний апарат вартістю $270, через який Джеймі й вибрав цей піддон, кілька кухонних табуретів вартістю $180, а також дрібніші предмети, такі як скляні вази, снігоступи, органайзер для краваток і ременів, органайзер для взуття, фоторамки, килими, величезний світлодіодний світильник і кілька різних предметів для домашніх тварин.

"Я не надто радий цій палеті, вона була не найкращою. Раніше ми отримували величезні піддони, і це були товари по 200-400 доларів, а тепер все стало трохи складніше. Ми, як і раніше, вважаємо, що це чудовий спосіб заробити гроші, але іноді потрібно бути готовим до ризику", — розповів Джеймі.

Раніше Фокус повідомляв, що брати продали Ілону Маску "знахідку в стилі Бонда" за велику суму. Чоловік, який купив таємничий контейнер для зберігання всього за 100 доларів, виявив усередині знамениту річ, за яку він разом з братом отримав 997 тисяч доларів у 2013 році.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.