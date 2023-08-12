"Чудова гра": чоловік спланував "десятирічну" помсту сусідові через невелику сварку

У сусідів виник конфлікт через прибудову, яку хотів звести один із них. Саме після цього випадку чоловік вирішив здійснити свій план помсти, на реалізацію якого в нього пішли роки.

Один чоловік, який побажав залишитися невідомим, розповів про те, що його батько розробив "десятирічну" тактику помсти після того, як сусіди не дозволили йому прилаштувати прибудову до свого будинку. Про це пише Daily Express.

Сусіди відмовилися від будівництва прибудови, оскільки вважали, що вона "завадить сонячному світлу" проникати в їхній будинок. Замість того щоб сидіти та не діяти, чоловік вирішив здійснити план помсти, на реалізацію якого в нього пішли роки.

Його син розповів про це на популярному форумі Reddit. Його батько посадив низку дерев уздовж кордону, що відділяв їхню ділянку від сусідської. Через кілька років дерева стали такими ж високими, як і прибудова, яку вони хотіли побудувати.

"Коли я був маленьким, мій батько попросив дозвіл на будівництво прибудови, але сусіди були проти, виправдовуючись тим, що вона закриватиме сонячне світло для їхнього будинку. Тоді батько посадив ряд із дюжини або близько того невеликих дерев. Я не знаю, як вони називаються, але вони схожі на різдвяні ялинки і виростають дуже високими. Я думаю, це щось на зразок сосни. Так чи інакше, через років десять вони стали вищими за наш будинок і повністю перекрили так зване сонячне світло на ділянку нашого сусіда. Ситуація була настільки дріб'язковою, що я навіть не думаю, що вони помітили це, бо ніколи не говорили про це ні слова", — написав чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Daily Express

У коментарях люди поспішили похвалити батька за його план.

"Повільно і неухильно перемагає помста! Чудова гра, тату", — написав один із користувачів форуму.

Деякі дотепні користувачі платформи порадили парі повторно звернутися за дозволом на будівництво.

"Подайте заявку на будівництво прибудови ще раз. Тепер немає розумних підстав для відмови", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний особняк. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що чоловік орендував квартиру, в якій була тільки ванна кімната. Ліжко стоїть за кілька сантиметрів від унітаза, який просто відгороджений тонким склом. При цьому душ і раковина розташовані навпроти і теж поруч із місцем для сну.