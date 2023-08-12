Розмахував бензопилою: будівельник зруйнував свою прибудову після відмови в оплаті (фото)

Стривожене шумом подружжя, яке володіє будинком, вибігло на вулицю і почало знімати те, що відбувається, на телефон, однак це не зупинило чоловіка.

У Великій Британії сусіди з жахом спостерігали за тим, як розлючений будівельник за допомогою бензопили руйнує прибудову, після того, як власник відмовився платити йому за роботу. Про це пише Daily Star.

Чоловіка помітили з бензопилою на даху прибудови, за яку його клієнт нібито відмовився платити. Люди в місті Суордс (Дублін, Ірландія) не повірили своїм очам, побачивши, що майстер вирішив поквитатися з власниками будинку. Доведений до межі, будівельник забрався на дах і запустив інструмент.

Незадоволений ірландець почав пиляти дах протягом цілих двох хвилин, після чого почав вигукувати непристойності.

"Ось що буває, коли не платиш за рахунками", — кричав чоловік.

Ірландець почав пиляти дах і викрикувати непристойності. Фото: Twitter

Стривожене шумом подружжя, яке володіє будинком, вибігло на вулицю. Потім будівельник підняв увімкнений електроінструмент над собою. Попри те що подружжя дістало телефони, щоб зняти те, що відбувається, робітник продовжив вирізати дах.

Слідом за цим на популярному форумі Reddit з'явився пост, у якому деякі люди стали на бік майстра з бензопилою.

"Власнику тепер доведеться потрудитися, щоб знайти кого-небудь для ремонту. Ніхто не візьметься за цю роботу, коли дізнається, що сталося", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний особняк. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що чоловік орендував квартиру, в якій була тільки ванна кімната. Ліжко стоїть за кілька сантиметрів від унітаза, який просто відгороджений тонким склом. При цьому душ і раковина розташовані навпроти і теж поруч із місцем для сну.