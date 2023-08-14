Теорія MH370: біля зниклого літака зафіксували загадкове НЛО (відео)

На кадрах видно невелику кулю, яка проноситься повз повітряне судно. Незабаром до неї приєднуються ще два невідомі об'єкти. Коли літак наближається до хмари, вдаряє сильний спалах, після чого судно разом із трьома кулями зникає в небі.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно летючіькулі, що обертаються навколо літака. Користувачі припустили, що на відео показано, що сталося із загадковим рейсом MH370. Про це повідомляє видання Мirror.

Кадри, нібито зняті із супутника, на яких зображені кулі, що плавають навколо літака в небі, переконали прихильників теорії змови в тому, що сталося зі зниклим безвісти рейсом MH370.

Рейс Malaysia Airlines зник у березні 2014 року після вильоту з аеропорту Куала-Лумпура до Пекіна. Він втратив зв'язок з авіадиспетчерською службою через 40 хвилин після зльоту над Південно-Китайським морем і зник з радарів. Було розгорнуто великі пошуково-рятувальні операції, але жоден із 239 осіб на борту так і не був знайдений, що стало однією з найбільших загадок усіх часів.

Через відео, що виникло, люди знайшли причину зникнення літака в неземних силах. Одна людина припустила, що кулі, які літають навколо літака, є доказом того, що MH370 міг бути телепортований. На кадрах, що "просочилися", видно літак, який наближається до величезної хмари зліва.

У міру того, як він продовжує свій політ, праворуч з'являється невелика куля, яка проноситься повз корабель, перш ніж наблизитися до його крил. Незабаром до неї приєднуються ще дві кулі, і трійця рухається по колу по всій площині. Коли літак наближається до хмари, вдаряє сильний спалах. Літак разом із трьома кулями зникає в небі.

Що відомо про Boeing рейсу MH370

Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс 370 за маршрутом Куала-Лумпур — Пекін, 8 березня 2014 року зник у небі над Південно-Китайським морем через 40 хвилин після зльоту. На його борту перебувало 239 осіб (12 членів екіпажу і 227 пасажирів), усіх їх у січні 2015 року визнали загиблими внаслідок "нещасного випадку".

Влада Малайзії оприлюднила фінальний звіт про розслідування загадкового зникнення літака Boeing 777-200ER, який зник над Індійським океаном 2014 року.