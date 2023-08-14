Собака з "людським обличчям": люди почали порівнювати милу тварину із зірками (фото)

Домашній улюбленець Йогі викликав справжній фурор в інтернеті після того, як його знімок потрапив у соцмережі. Саме тоді багато людей помітили, що у тварини людські риси обличчя.

Люди дивуються тому, наскільки собака породи шипу на прізвисько Йогі схожа на людину. Фото стало вірусним у соцмережах ще 2018 року. Про це пише The Mirror.

Домашній вихованець Йогі викликав справжній фурор в інтернеті після того, як на Reddit було опубліковано світлину, на якій він зображений разом з іншим собакою на прізвисько Дарина. Саме тоді багато людей помітили, що у тварини людські риси обличчя. Незабаром зображення з'явилося в Twitter, де люди стали порівнювати Йогі зі знаменитостями. Наприклад, з Едом Шираном.

"У нього найлюдськіші очі з усіх, що я бачив у собак", — сказав один зі спостерігачів.

Видання зазначає, що в цифрове століття занадто легко підробити зображення. Тому їхні репортери запитали власницю Йоги, Шанталь Дежардінс, чи не розважалася вона у Photoshop.

Шанталь сказала, що Йогі з'явився у неї у квітні 2018 року Фото: немецкий дог

"Це фото зовсім не підробка. Це мої собаки. Я розмістила світлину в грудні. Вона дійсно не відредагована. Я взагалі не фотограф. Я думаю, що це просто його очі й те, як він дивиться в камеру", — розповіла 27-річна мешканка Массачусетсу.

Шанталь сказала, що Йогі з'явився у неї у квітні 2018 року, і він такий самий, як і всі інші цуценята. За її словами, раніше вона не бачила його "людського обличчя".

"Він любить гратися й обійматися. Це кумедно, тому що раніше я цього не помічала. Я бачу його по-іншому", — додала вона.

Хоча Шанталь, як і раніше, бачить свого шипу таким самим, інші не можуть перестати бачити його "чоловіче обличчя". Одні називають його "тривожним". Інші вважають, що собака — це "Ніколас Кейдж, переодягнений в евока".

Британські ЗМІ дізналися про Йогі від репортерки BuzzFeed Еллі Голл, яка опублікувала його світлину у Твіттері й викликала всілякі порівняння зі знаменитостями.

Шанталь підтвердила, що Йогі насправді гарний хлопчик і зовсім не схожий на Ніколаса Кейджа чи будь-якого іншого чоловіка. За його словами, саме освітлення, ракурс і вираз обличчя зробили собаку дуже схожим на людину.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка побачила голову чужого собаки, яка стирчала з-під підлоги. Кіндал Брет почула дивні звуки з кімнати, в якій вони з чоловіком робили ремонт. Жінка була готова побачити злодія, але ніщо не могло підготувати її до того, що ж насправді так шуміло.

Також стало відомо, що осиротіле дитинча моржа потребує "цілодобових обіймів", щоб вижити. Тварина була сильно зневодненою і, можливо, боролася з інфекцією. Фахівцям доводиться імітувати майже постійну турботу про малюка з боку матері, якої не виявилося поблизу.