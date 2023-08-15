Дозволить людям продавати органи: колишній секс-тренер може стати президентом Аргентини

Хав'єр Мілей схожий на Дональда Трампа і є його шанувальником. Він планує відмовитися від державних систем охорони здоров'я та освіти, розпустити центральний банк, перевести економіку на долари і дозволити людям продавати свої органи.

Колишній тантричний секс-тренер Хав'єр Мілей став ще на крок ближче до того, щоб стати наступним президентом Аргентини. Про це пише The Guardian.

Унаслідок несподіваних результатів, які перевернули політичну картину Аргентини, лібертаріанський кандидат Хав'єр Мілей отримав у неділю 30% голосів від своєї партії "Свобода вперед", випередивши жорстко правого кандидата Патрісію Буллріч із партії "Об'єднання за зміни", яка посіла друге місце з 28%.

Кандидат від пероністів Серхіо Масса, обраний нинішньою віцепрезиденткою і колишньою президенткою Крістіною Фернандес де Кіршнер, посів невтішне третє місце з 27%, незважаючи на те, що його кандидатура належить до середніх, ділових кіл і сприяє Міжнародному валютному фонду.

Мілей, який схожий на Дональда Трампа і є його шанувальником, має всі шанси стати президентом Аргентини.

"Ці вибори покладуть край не тільки кіршнеризму, а й паразитичній, злодійкуватій, непотрібній касті, яка топить країну", — сказав він.

Політик присвятив перемогу своєму загиблому псу Конану і трьом собакам, які залишилися живими Фото: Wikimedia Commons

Як уже стало звичним, політик присвятив перемогу своєму загиблому псу Конану і трьом собакам, які лишилися живими.

Видання зазначає, що у 52-річного Мілея довге волосся, і під час своїх запальних передвиборчих виступів він поводиться як рок-зірка. Він виступає проти абортів і стверджує, що глобальне потепління — це "соціалістична брехня".

Він обіцяв скасувати сексуальне виховання в школах. Мілей запропонував замінити безплатну державну освіту в Аргентині аж до навчання в університетах системою "ваучерів" і натякнув, що скасує обов'язкову початкову освіту. У передвиборчому ролику на YouTube Мілей оголосив, що розпустить низку міністерств, які він вважає непотрібними.

"Міністерство культури — геть! Екологія — геть! Міністерство у справах жінок і гендерного розмаїття — геть! Громадські роботи — геть! Наука — геть! Міністерство праці та соціального захисту — ні! Міністерство освіти та індоктринації — геть!" — кричав кандидат у президенти.

Навіть якщо партія Мілея програє президентські вибори, за результатами праймеріз вона все одно отримає вісім місць у сенаті і 35 місць у нижній палаті парламенту, що дасть її лібертаріанським екстремістам широкі можливості для просування або блокування законів.

Мілей здобув популярність на денному телебаченні кілька років тому як зухвалий економіст і тантричний секс-тренер, який відкрито говорив про свої вподобання в ліжку. Він зробив політичну кар'єру і 2021 року був обраний до нижньої палати Конгресу, заснувавши компанію Liberty Advances.

Свої витівки Мілей продовжив і під час президентської кампанії, зокрема запропонувавши легалізувати продаж людських органів.

"Якщо жінки можуть розпоряджатися своїм тілом, то чому інші не можуть робити цього?" — заявив він.

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