Знайшов ту саму серед 22 мільйонів: жінка стала унікальним донором нирки для чоловіка (фото)

Чоловік почув свій діагноз близько 12 років тому і весь цей час лікарі лікували його препаратами. Після погіршення стану здоров'я розпочався пошук донорів і результат здивував не лише пару, а й фахівців.

У Великій Британії жінка стала донором нирки для свого чоловіка, що стало воістину унікальним випадком. Їхня сумісність становить один випадок на 22 мільйони осіб. Про це пише New York Post.

Йдеться про 49-річну Донну Крід, яка врятувала своєму 51-річному чоловікові Даррену життя. Лікарі були вкрай здивовані, коли побачили, що рідна людина підходить як донор, адже це рідкість.

Донорство нирки: діагноз

12 років тому Даррену Крід озвучили діагноз — полікістоз нирок. Це генетичний розлад, який призводить до утворення кіст у нирках. Лікарі одразу ж призначили спеціальне лікування, яке й уповільнило негативні дії захворювання на деякий час.

У Британії жінка стала донором нирки для свого чоловіка Фото: New York Post

Минулого року його стан здоров'я різко погіршився і функція нирок впала до 19%, що стало причиною виснаження організму.

Донорство нирки: лікування

Чоловікові загрожував тривалий діаліз на деякий час, поки лікарі не знайшли б відповідного кандидата, який зміг би пожертвувати однією з нирок.

"Ми пішли і попросили родичів, друзів і багатьох людей погодитися пройти тестування. Але першою людиною, яку перевірили, була Донна, і, що неймовірно, нам пощастило, оскільки вона виявилася сумісною", — розповів чоловік.

Сім'я була приголомшена результатами. Даррен вкрай вдячний своїй дружині, адже вона подарувала йому найкращий подарунок, який тільки можна було зробити — життя.

У Британії жінка стала донором нирки для свого чоловіка Фото: New York Post

У людей у сучасному світі більше шансів виграти лотерею, ніж знайти своєчасно донора, але подружжю пощастило.

"Ми дійсно не думали, що я підійду, тому що шанси дуже мізерні, але кожен тест, який ми проводили, показував, що ми сумісні", — сказала Донна.

Спочатку процедура була запланована на червень, але за день до операції в Даррена підскочив артеріальний тиск і його відправили на діаліз. Уже в липні лікарі все ж таки провели пересадку органу і Даррен прокинувся після втручання хірургів новою людиною.

Наразі триває реабілітація, але чоловік із Британії почувається набагато краще і повноцінніше, ніж останні роки. Раніше від втоми в нього навіть не було сил поговорити з дружиною, але тепер він сповнений енергії.

У Британії жінка стала донором нирки для свого чоловіка Фото: New York Post

Нагадаємо, 20 липня повідомлялося, що в Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячній дитині. 4-річний брат малюка став донором стовбурових клітин. Хлопчика лікарі вже виписали з медичного закладу і він поїхав до Івано-Франківської області.