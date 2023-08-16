"Вихований вовками" чоловік заявив, що довго шкодував про рішення залишити дике життя (фото)

Після 12 років із вовками Маркос Пантоха насилу пристосовувався до життя в людському суспільстві. Його висміювали за те, що він не розумівся на футболі, політиці та популярній культурі.

Уперше більш детально про життя чоловіка дізналися у 2013 році. Маркос Родрігес Пантоха з Іспанії, якого 12 років виховували вовки, зізнався, що шкодує про те, що залишив своє дике життя, і шкодує, що ніколи не намагався інтегруватися у світ людей. Про це пише Daily Star.

Чоловіка прозвали іспанським Мауглі після того, як у віці 19 років його виявили в оточенні вовків у печері в гірському масиві Сьєрра-Морена, де він прожив, імовірно, 12 років. Влада повернула його в цивілізацію, і відтоді старий живе серед людей, але частина його душі сумує за своїм диким минулим.

"Я багато разів думав про це. Але зараз я вже звик до цього життя, і тут є багато речей, яких у мене не було, наприклад, музика або жінки. Жінки — це одна з вагомих причин, щоб залишитися тут", — відповів іспанець на запитання BBC про те, чи повернеться він у гори.

Чоловіка знайшли в оточенні вовків у печері де він прожив, імовірно, 12 років Фото: El Pais

Пантоха, якого прозвали іспанським Мауглі, розповів про те, як він опинився в горах після смерті матері та чергового розриву стосунків із батьком.

"Одного разу я зайшов у печеру, почав гратися з вовченятами, що жили тут, і заснув. Пізніше мати-вовчиця принесла їм їжу, і я прокинувся", — розповів він.

За його словами, вовчиця дала йому трохи їжі, підштовхнувши її до нього носом, після чого почала його облизувати.

"Після цього я став одним із членів сім'ї", — згадує він.

Зараз чоловік давно вже звик до нового життя, але, за його словами, він, як і раніше, може спілкуватися з вовками Фото: El Comercio

За словами Пантохи, після повернення у світ людей він насилу пристосовувався до повсякденного життя, його висміювали за те, що він не розумівся на футболі, політиці та популярній культурі. Він також розповів, що до метушні та шуму людського життя було важко звикнути.

"Я не міг впоратися з такою кількістю шуму, машин, людей, що снують туди-сюди, як мурахи. Але мурахи хоча б ідуть в одному напрямку. Люди ходили всюди. Я боялася переходити дорогу", — схвилювався Пантоха.

Зараз чоловік давно вже звик до нового життя, але, за його словами, він, як і раніше, може спілкуватися з вовками й навіть точно наслідувати звуки інших тварин завдяки тому, що виріс у печері.

"Там є вовки, і якщо я покличу їх, вони відгукнуться, але не підійдуть до мене. Я пахну як люди, я користуюся одеколоном", — розповів іспанець у бесіді з El Pais 2018 року.

Нині Маркоса спонсорує одна голландська сім'я, його часто запрошують міські ради, асоціації та різні організації для виступів і розповіді про свій досвід. Крім того, він давав інтерв'ю в численних телевізійних програмах. Про це можна дізнатися відвідавши його сторінку у Wikipedia.

Історія Маркоса стала темою документального фільму іспанського режисера Херардо Олівареса, прем'єра якого відбулася 2010 року.

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