Підглядали у ванній і туалеті: господарі будинку зіпсували дівич-вечір орендарям (відео)

У орендованому будинку дівчата помітили фальшиві стіни та приховані камери, а також отримали повідомлення на телефон, щоб не чіпали батареї у ванній.

У США група дівчат вирішила влаштувати дівочу вечірку перед весіллям однієї з них в орендованому будинку, який знайшли на сайті Airbnb, де здають в оренду квартири та будинки. Дівич-вечір перетворився на пекло. Про це розповідає видання Mirror.

Зазначається, група дівчат орендувала розкішний будинок з чотирма спальнями у Каліфорнії і відпочивала там кілька годин, поки одна з них не виявила фальшиву стіну і приховану кімнату нагорі.

Свій відпочинок дівчата знімали на відео. Жах почався, коли вони зайшли в гідромасажну ванну і веселилися там, а потім отримали дзвінок від оператора, який попросив їх не чіпати електричні панелі. У ванній кімнаті вони також помітили двостороннє дзеркало.

Далі одна з гостей виявила, що стіна, яку вони вважали міцною, насправді була фальшивою, і коли її штовхнули, вона відкрилася до секретних сходів. Це не було б проблемою, якби в дописі Airbnb не було конкретно вказано, що сходів немає і це будинок для однієї сім’ї.

Зрозуміло, що жінки були трохи налякані, але хотіли дати їхній подрузі Алексі провести приємний час перед весіллям, тому відкинули тривожні думки в бік і продовжили відпочинок. Однак протягом вечора сталася низка інших дивних інцидентів, які їм не сподобалися.

Сидячи в саду, вони помітили, що камери спостереження стежать за ними, коли вони рухаються. Близько 23:00, з’явився незнайомий чоловік, і коли його запитали, хто він, той відповів, що він — технік, який працює з обігрівачем. Потім вони помітили, що у вікні нагорі запалилося світло.

Піднявши очі, вони побачили чоловіка, який дивився на них крізь жалюзі. Дівчата викликали поліцію.

Поліція вийшла та зв’язалася з Airbnb , щоб викликати господаря. Він сказав, що прийде через 25 хвилин, але раптом опинився там через дві-три хвилини.

Дівчата обурилися, що винаймали житло без власників, але вони весь час були присутніми у будинку.

Прибула поліція, вони провели обшук і підтвердили, що нагорі був другий блок, і до нього йшли сходи. Вони також підтвердили, що на верхньому поверсі у власності є певна кількість обладнання для спостереження. Зрозуміло, налякані, Алекса та її друзі зібрали речі та поїхали, проїхавши дві години назад до рідного міста.

Зрештою орендаторки поділилися своєю історією в мережі і залишили негативний відгук на сайті про цей будинок.

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