Рятувався від хуліганів: чоловік, який кинув школу в 15 років, став мільйонером (фото)

Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет. У 16 років він відкрив свою справу. За останні роки його PR-компанія співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом і організацією Scouting for Girls.

У Великій Британії хлопець, якому довелося кинути школу в 15 років через знущання, заспокоїв усіх, хто не склав іспити на вищий бал. У свої 19 років він керує фірмою вартістю 1 млн фунтів стерлінгів. Олівер Ходжсон кинув школу в 10-му класі, не отримавши жодної формальної освіти, у спробі врятуватися від жорстоких хуліганів. Про це пише The Mirror.

Проявивши неймовірну цілеспрямованість, підліток зумів відкрити дві успішні компанії з PR та організації заходів у період пандемії COVID-19 і стверджує, що ніхто ніколи не питав його про результати іспитів. Зараз у його штаті семеро співробітників, а обсяг продажів його бізнесу досягне 1 млн фунтів стерлінгів до серпня 2024 року.

Заповзятливий хлопець, який відкрив свій перший офіс у травні 2021 року, наступного місяця проведе фестиваль на 25 000 осіб, хедлайнерами якого стануть Софі Елліс Бекстор, Тіні Темпа і Джейк Багг.

Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет Фото: SWNS

"Цей конверт, які б результати студенти не витягли сьогодні, не визначить їх як особистість. Навіть якщо люди не отримають того, на що розраховували, можливості все одно знайдуться — потрібно тільки піти і знайти їх. Я кинув школу в 15 років через психічний розлад, спричинений безперервними знущаннями, але в мене є працьовитість і пристрасть. Я знав, що хочу пробитися у світ PR і маркетингу, і я просто пішов на це", — розповів Олівер, який живе в місті Вайтхейвен, Камбрія.

Після "багаторічних знущань", що включали жорстокі графіті на стінах туалетних кабінок, психічне здоров'я чоловіка сильно постраждало, внаслідок чого він узагалі кинув школу. Він розумів, що "не зможе процвітати" в такому середовищі, і вважає, що якби залишився в школі, то все одно не зміг би успішно скласти іспити.

Після того, як хлопчик покинув школу, він навчався вдома у своїх батьків і через інтернет.

У червні 2020 року, коли пандемія призвела до зростання попиту на PR у сфері охорони здоров'я, Олівер отримав свій зоряний час. Зареєструвавши власну компанію Platinum Live, він почав працювати з людьми, які надають послуги з догляду за хворими вдома, і відтоді не озирається назад.

До серпня 2024 року обсяг продажів його бізнесу досягне 1 млн фунтів стерлінгів Фото: SWNS

"Я наче проскочив повз університет і випускні іспити — жоден потенційний клієнт ніколи не питав мене про результати іспитів або про те, який у мене рівень кваліфікації. Свій перший клієнтський проєкт я отримав у 16 років — під час Covid у червні 2020 року. Я тоді тільки починав працювати самостійно. Я знав, що сектор охорони здоров'я буде актуальним у зв'язку з поширенням вакцин. Мені й сьогодні вдається утримувати цього клієнта", — сказав британець.

За останні три роки PR-компанія Олівера співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом та організацією Scouting for Girls. Розмірковуючи про свої вражаючі досягнення, Олівер приписує свій успіх цілеспрямованості та ентузіазму.

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