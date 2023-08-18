Чоловік втратив роботу через емодзі "палець угору" у робочому чаті: що він зробив не так

У чаті обговорювали робочі моменти і чоловік поставив відповідний лайк. Суд визнав емодзі "письмовою згодою".

У Латвії з роботи звільнили чоловіка, який у робочому чаті поставив емодзі "палець вгору" під повідомленням керівника про явку до офісу, а сам не прийшов. Суд визнав лайк письмовою згодою. Про це повідомляє латвійське видання Delfi.lv.

Так, в одному із офісів керівник у робочому чаті повідомив працівників про необхідність з'явитися на робочому місті у конкретний день. На це повідомлення позивач відреагував смайликом "великий палець вгору". Після цього у зазначений день на роботі він не з'явився, тож його звільнили.

Працівник звернувся до суду з приводу незаконного звільнення. Суд розглянув матеріали справи і дійшов висновку, що емодзі "великий палець вгору" можна вважати письмовою угодою.

У своєму рішенні суд посилається на статтю 1505 Цивільного закону, яка говорить, що "якщо є сумніви щодо значення слів, необхідно керуватися їхнім значенням і чітко вираженим або іншим чином продемонстрованим наміром сторін угоди". Суд також підтверджує цей висновок Кембриджським словником, який тлумачить цей смайлик як "підтвердження чогось".

У рішенні суду сказано, що позивач не міг не знати про значення цього смайлика. Позов задовольнили частково.

Нагадаємо, що у Канаді фермера оштрафували через популярний емодзі. Йому надійшов контракт у текстовому повідомленні від покупця на постачання 86 тонн льону. У відповідь він відправив смайлик із піднятим догори великим пальцем. Льон покупець так і не отримав, тож звернувся до суду.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині засудили лікаря-психіатра, який процитував уривок із казки братів Грімм "Дівчинка-гуска", у якій персонаж був засуджений до страшної страти. Чоловіка визнали винним у залікуванні казкою.